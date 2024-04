Morta la sindaca Mirella Cerini, il risveglio incredulo di Castellanza. Bandiere a lutto e uffici chiusi

Castellanza, 26 aprile 2024 – Il giorno dopo, Castellanza si è risvegliata nel dolore più cupo. L’improvvisa morte del sindaco Mirella Cerini, deceduta per un malore dopo le celebrazioni per l’anniversario della Liberazione, ha gettato la cittadina del Basso Varesotto nello sconforto. La sensazione di shock è palpabile, girando per le strade e incontrando i castellanzesi. Tutti hanno una parola, un ricordo, una manifestazione d'affetto da condividere.

Uffici chiusi

Gli uffici del Comune, dove si è verificata la tragedia, rimarranno chiusi per tutto il giorno, come è stato annunciato sin dalle prime ore della mattina sul sito dell’Amministrazione comunale. Una sorta di anticipo del lutto cittadino che verrà proclamato, di sicuro nel giorno del funerale (ma i giorni potrebbero essere di più), una volta che le esequie verranno fissate.

Oggi, infatti, si saprà se il pm di turno disporrà l’autopsia sul corpo del primo cittadino, atto praticamente dovuto quando muore una persona ancora nel fiore degli anni e data anche la circostanza del ritrovamento all’interno del municipio deserto. Non c’è, comunque, alcun dubbio che a Cerini sia stato fatale un malore.

Le bandiere e il fiore

Unica testimonianza di una qualche attività sono le bandiere – il tricolore, la Rosa Camuna e il drappo europeo – listate a lutto, a testimonianza del dolore di tutta la comunità per la morta di un’amministratrice stimata trasversalmente, pure nella differenza delle posizioni politiche e amministrative. Ai cancelli del palazzo comunale, chiusi, qualcuno ha lasciato un fiore bianco, muto segno di dolore.

Non si fermano, intanto, le testimonianze, in rete e no, di chi aveva conosciuto Mirella Cerini, apprezzandone tenacia, pacatezza e capacità amministrative. Dai colleghi sindaci ai dirigenti di società e associazioni che nel corso degli anni – era sindaca dal 2016 – avevano lavorato con lei. Fino a quelle dei castellanzesi, che l’avevano conosciuta come prima cittadina sempre presente e disponibile.

Il messaggio sui social

Verso mezzogiorno sulla pagina Facebook del Comune è apparso un messaggio per annunciare il decesso del sindaco: “L’amministrazione comunale di Castellanza annuncia con dolore l’improvvisa scomparsa di Mirella Cerini – si legge sui social – sindaco di Castellanza dal 2016 ed è vicina alla sua famiglia. Di lei ricorda la costante dedizione nello svolgimento del mandato popolare ricevuto e l’impegno quotidiano nel costruire una comunità cittadina fondata sul bene comune e sui valori del vivere democratico. La data e l’ora della cerimonia funebre verranno comunicate nei prossimi giorni”.