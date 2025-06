Autoarticolato si ribalta alla rotonda

Traffico in tilt sulla superstrada Besozzo-Vergiate poco dopo il mezzogiorno di ieri. Un autoarticolato che trasportava cemento si è ribaltato nei pressi della rotonda di via Varisinella. Il conducente, un quarantaseienne, è uscito pressoché illeso dall’abitacolo del mezzo pesante. Immediato l’allarme che ha fatto giungere sul luogo dell’incidente ambulanza e auto medica, carabinieri e vigili del fuoco. Questi ultimi hanno provveduto alle operazioni di spostamento dell’autoarticolato per consentire il rripristino della viabilità. Pesanti le ripercussioni sui transiti in superstrada.