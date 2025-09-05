Maxi furto a Malpensa. Arraffa profumi di marca. Colto sul fatto e arrestato

Colto in flagranza di furto aggravato in un esercizio commerciale all’interno dell’aeroporto di Malpensa un uomo di 57 anni, olandese originario del Senegal, è stato arrestato dagli agenti della Polizia di frontiera in servizio nello scalo. Aveva asportato 16 confezioni di profumo di marca, valore 2.450 euro. L’intervento è stato effettuato dopo la segnalazione alla Sala Operativa della Polizia da parte del personale del Duty Free, che aveva notato la presenza di un passeggero che si muoveva con fare sospetto all’interno del negozio. Grazie alla descrizione fornita e alla visione da parte dei poliziotti delle immagini del sistema di videosorveglianza dello scalo e all’interno dell’esercizio commerciale, l’uomo è stato individuato e fermato dagli agenti mentre si trovava ancora all’interno dell’attività commerciale.

Sottoposto a perquisizione, è stato trovato in possesso di sedici confezioni di profumo di marca, che aveva riposto ordinatamente all’interno del proprio bagaglio a mano dopo aver asportato i sistemi di antitaccheggio, quindi è stato arrestato. Gli agenti hanno poi restituito la merce, valore complessivo di 2540 euro, al responsabile del negozio.

L’arrestato, che non risulta avere precedenti in Italia ma è stato già sottoposto ad accertamenti per reati simili commessi presso altri scali europei, era in possesso di regolare carta di imbarco per un volo in partenza dal Terminal 1 per Bruxelles, titolo che gli ha permesso di accedere all’area sterile dell’aeroporto ed entrare nei negozi Duty Free. Nell’udienza per direttissima il Giudice del Tribunale di Busto Arsizio ha convalidato l’arresto, disponendo la condanna per l’uomo a un anno e dieci mesi, con pena sospesa e immediata liberazione.