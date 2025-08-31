Violenze

Varese
CronacaShopping nei negozi senza pagare. In manette ladri di capi firmati
31 ago 2025
CHRISTIAN SORMANI
Cronaca
Shopping nei negozi senza pagare. In manette ladri di capi firmati

Avevano appena messo a segno un furto di abbigliamento griffato in un negozio di Castelletto Ticino, ma la loro...

Avevano appena messo a segno un furto di abbigliamento griffato in un negozio di Castelletto Ticino, ma la loro fuga si è interrotta a Sesto Calende. I carabinieri li hanno intercettati e fermati lungo la SS 33 del Sempione mentre tentavano di raggiungere Milano.

A bordo dell’auto viaggiavano tre persone - due cittadini peruviani e una cittadina colombiana, residenti nell’Alto Milanese - che nascondevano nello zaino schermato diversi capi di abbigliamento di marca, ancora provvisti dei dispositivi antitaccheggio. Grazie alla schermatura, i sistemi di sicurezza del negozio non erano stati in grado di rilevare il furto, permettendo ai ladri di impossessarsi di merce per un valore complessivo di circa 1.500 euro. Le indagini hanno permesso di accertare che i tre erano specializzati in questo tipo di colpi, messi a segno in vari centri commerciali del Nord Italia. Uno degli arrestati risultava già gravato da diversi precedenti specifici e stava scontando una misura alternativa alla detenzione.

Per tutti sono scattate le manette: dovranno rispondere di furto aggravato in concorso davanti alla Procura della Repubblica di Busto Arsizio, che ha disposto il giudizio direttissimo. La refurtiva è stata recuperata e restituita al legittimo proprietario, che potrà rimetterla in vendita.

© Riproduzione riservata

