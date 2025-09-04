Ladro seriale di profumi saccheggia il duty free dell’aeroporto di Malpensa: beccato con 2.540 euro di bottino

Varese – Un passeggero di 57 anni, cittadino olandese di origini senegalesi, è stato arrestato dalla Polizia di Stato nell’aeroporto di Malpensa per furto aggravato ai danni di un negozio duty free. L’uomo aveva nascosto nel proprio bagaglio a mano sedici confezioni di profumi di marca dopo averne rimosso i sistemi antitaccheggio.

L’operazione è scattata grazie alla segnalazione del personale del negozio, che aveva notato i movimenti sospetti del passeggero. Gli agenti della Polizia di frontiera aerea, coordinati dalla sala operativa, hanno utilizzato le telecamere di sorveglianza per individuare e fermare l’uomo mentre si trovava ancora all’interno dell’esercizio commerciale.

La perquisizione ha rivelato il bottino: profumi per un valore complessivo di 2.540 euro, ordinatamente sistemati nel bagaglio. L’arrestato era in possesso di regolare carta d’imbarco per un volo diretto a Bruxelles delle 8.35, partenza che gli aveva consentito l’accesso all’area sterile e ai negozi duty free del Terminal 1.

Secondo quanto emerso dalle verifiche, l’uomo non aveva precedenti in Italia ma risultava già coinvolto in episodi simili presso altri aeroporti europei, configurando un modus operandi consolidato.

Il Tribunale di Busto Arsizio ha convalidato l’arresto nel processo per direttissima, condannando l’imputato a un anno e dieci mesi con pena sospesa. Il soggetto è stato immediatamente liberato, mentre la merce rubata è stata restituita al responsabile del negozio.