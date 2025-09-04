Cislago, giovani scatenati davanti al Burger King: danni, urla e minacce

Cisalgo (Varese), 4 settembre 2025 - Da diverse settimane il Burger King di Cislago è alle prese con un problema che sta creando non pochi disagi. Un gruppo di adolescenti, tra i 13 e i 18 anni, si raduna all’interno e all’esterno del locale, causando episodi che vanno dai danni alle strutture alle urla, passando per insulti e minacce al personale.

I responsabili del fast food hanno più volte invitato i ragazzi a lasciare il locale, ma la situazione non è cambiata. Gli stessi giovani continuano a presentarsi in orari diversi della giornata o a stazionare nel parcheggio, creando tensioni e malcontento tra dipendenti e clienti. La richiesta, lanciata pubblicamente attraverso i social, sulla pagina "Sei di Cislago" è quella di rintracciare i genitori per un confronto diretto: “Vorremmo parlare con le famiglie” spiega Marilena Cosentino, che si occupa della gestione. “Se non riusciremo a risalire a nessuno, saremo costretti a rivolgerci alle forze dell’ordine. Noi vorremmo solo parlare con i genitori per evitare di denunciare minorenni”.