Il piano dei lavori straordinari. Sette milioni, la metà in asfalto. Strade, scuole e pure cimiteri

I primi interventi sulle strade partiranno lunedì. Prende il via a Varese il piano straordinario delle manutenzioni, un progetto da 7 milioni di cui 3,5 destinati alle asfaltature. "Un piano che si unisce a quello significativo realizzato lo scorso anno – spiega il sindaco Davide Galimberti presentando le attività – L’attenzione è massima per le grandi opere che stanno cambiando la città, ma anche per i piccoli interventi che rendono ancora più bella Varese e i suoi quartieri". Le asfaltature riguarderanno oltre 150mila metri quadrati di strade, a partire dalla viabilità principale come via Campigli, viale Borri, viale Belforte, via Marzorati e via Gasparotto.

Ma gli interventi sono previsti anche sulla viabilità secondaria e toccheranno tutti i quartieri. Opere anche sui marciapiedi e nei percorsi pedonali, e all’investimento si aggiungono 400mila euro per il rifacimento della segnaletica. "Insieme alle strade asfaltate la scorsa estate, quest’anno arriveremo a coprire una superficie complessiva di circa 300mila metri quadrati di nuovo asfalto, oltre il 20% di tutta la viabilità", commenta l’assessore ai Lavori pubblici Andrea Civati.

Oltre alle strade, il piano delle manutenzioni coinvolgerà anche altri ambiti. Per quanto riguarda gli edifici scolastici è stato stanziato un milione, che sarà impiegato per interventi nelle scuole varesine, nelle palestre e negli spogliatoi. In più 200mila euro sono previsti per opere di manutenzione straordinaria negli alloggi di edilizia pubblica, con l’abbattimento delle barriere architettoniche e la riqualificazione degli spazi. Per la cultura 400mila euro saranno dedicati a lavori per il Liceo Musicale, il Castello di Masnago e Villa Mirabello. Il centro sarà coinvolto da un progetto in collaborazione con i commercianti: il Comune metterà in campo 60mila euro per l’installazione di fioriere. Un altro ambito inserito nel piano è quello della messa in sicurezza del territorio. Palazzo Estense ha stanziato 600mila euro per opere contro il dissesto idrogeologico e la sistemazione dei versanti. Infine 500mila euro sono stati stanziati per la manutenzione dei cimiteri.

"Un piano reso possibile grazie al grande lavoro svolto dall’Amministrazione in questi anni per una gestione attenta del bilancio", commenta il consigliere Matteo Capriolo.

Lorenzo Crespi