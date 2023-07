Meteo week end Lombardia, maltempo si attenua ma con possibili temporali

Milano, 22 luglio 2023 - Dopo le devastazioni legate al maltempo che ha colpito e creato numerosi danni venerdì la Lombardia, con grandinate e raffiche di vento in diverse località, la serata di oggi e la giornata di domani, domenica 23 luglio 2023, continuano a prevede nuvolosità irregolare con precipitazioni che potranno essere anche intense. Sulla Lombardia insistono nel pomeriggio e nella serata di oggi (dati Arpa Lombardia) i flussi occidentali o sudoccidentali, a tratti più instabili, con irregolare nuvolosità e precipitazioni intermittenti, a carattere di rovescio o temporali, con fenomeni che potranno essere intensi anche nella giornata, mentre domenica e lunedì, le precipitazioni saranno più insistenti sui rilievi.

Stasera schiarite

Stato del cielo di questo sabato sera: irregolare aumento della nuvolosità fino a generalmente nuvoloso nel pomeriggio; ampie schiarite in serata. Precipitazioni: possibili rovesci in estensione a gran parte della regione nel pomeriggio di oggi ma fenomeni in esaurimento in tarda serata. Temperature: in pianura minime tra 18 e 22 °C, massime tra 27 e 31 °C. Zero termico: attorno a 3600-3800 metri. Venti: in pianura deboli di direzione variabile, con locali rinforzi nei temporali; in montagna moderati da sud, in rotazione da nordovest nella giornata ed in attenuazione in serata.

Domenica possibili rovesci

Il cielo in Lombardia sarà irregolarmente nuvoloso la notte tra sabato e domenica, specie sulle pianure; nuvolosità un po' più rada nel corso della mattinata di domani, domenica 23 luglio 2023, ma nuovo aumento irregolare sui rilievi nel pomeriggio; velature in serata. Precipitazioni: nella notte tra sabato e domenica possibili veloci rovesci o temporali su zone occidentali in estensione verso le pianure centrali e orientali; nel pomeriggio di domenica non sono esclusi rovesci o locali temporali su Alpi e Prealpi. Temperature: in pianura minime intorno a 19 °C, massime intorno a 30 °C. Lo zero termico 'sale' a 4000 metri. Venti: in pianura deboli e prevalentemente dai quadranti orientali, in montagna moderati dai quadranti meridionali.

Lunedì, precipitazioni dal pomeriggio

L'inizio della nuova settimana prende avvio con un cielo che nella notte e al mattino di lunedì 24 luglio, stando alle previsioni attuali, sarà poco o irregolarmente nuvoloso, con qualche addensamento maggiore sui rilievi settentrionali; dal pomeriggio nuvolosità in aumento: in serata generalmente nuvoloso (o molto nuvoloso sui rilievi). Precipitazioni: dal primo pomeriggio possibili rovesci sparsi o temporali (anche di forte intensità) su Alpi e Prealpi, con possibile marginalmente interessamento delle zone di Alta Pianura. le temperature minime e massime saranno in aumento, i venti deboli.

Martedì e mercoledì mattina nuovi fenomeni convettivi (quando aria calda e fredda si spostano in verticale provocando bruschi cambiamenti) sparsi, in attenuazione mercoledì sera.