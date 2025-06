Dal panorama di Taino alla frazione di Cheglio. Un concerto per il restauro della chiesetta

Una breve passeggiata lungo un sentiero agevole da Taino, in splendida posizione panoramica con vista sul Lago Maggiore e il Monte Rosa, alla frazione di Cheglio per un appuntamento speciale con musica, arte, storia e letteratura. L’occasione è il concerto di domani alle 17 nell’oratorio di San Giovanni Battista per la festa di San Giovanni. A esibirsi sarà il Coro Harmonia. L’evento è organizzato dalla Pro loco e dal Museo di Storia locale di Taino e ha una finalità importante: raccogliere fondi da destinare ai restauri della piccola chiesa che risale ai primi anni del Seicento. All’interno è custodito il dipinto “Decollazione di San Giovanni Battista“, opera di Giovanni Battista Crespi, detto il Cerano. L’attribuzione al Cerano è di Giovanni Testori, intellettuale di spicco del Novecento, scrittore, poeta, critico d’arte, e risale al 1992. Come l’opera sia arrivata nell’oratorio a Cheglio non è noto, secondo quanto riferisce Laura Tirelli (nella foto) appassionata studiosa di storia locale, nel suo libro “Taino, passeggiate tra arte e natura“, è lo stesso Testori ad azzardare l’ipotesi che si trattasse "di una commissione allo stesso Cerano quando questi si trovava ad Angera, ospite della nobile famiglie del conte Renato Borromeo, forse dalle Monache della Visitazione di Santa Maria di cui era presente un convento a Cheglio". Domani alle 17 a Cheglio il concerto tra arte, storia e letteratura.

R.F.