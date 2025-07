Giovani imprenditori : "Basta con gli eroi. Creiamo un ecosistema dell’innovazione"

Il futuro chiama e le nuove leve sono pronte a raccogliere la sfida. Si è svolta al Salone Estense a Varese la quarta edizione del Main Regional Summit organizzato dai Giovani Imprenditori di Confindustria Lombardia, quest’anno in collaborazione con il Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Varese. L’evento di riferimento per l’impresa giovane lombarda ha riunito imprenditori, istituzioni e rappresentanti delle nuove generazioni, dando vita a dibattiti e approfondimenti sulle grandi trasformazioni riguardanti l’industria del futuro e il sistema lombardo nel suo complesso.

Nel suo intervento il presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Varese Pietro Conti ha illustrato le azioni previste sul territorio per favorire l’imprenditoria giovanile. "Come movimento a livello territoriale stiamo contribuendo alla costruzione di un ecosistema dell’innovazione nell’ambito del Piano Strategico #Varese2050 lanciato da Confindustria Varese". Tra gli obiettivi lo sviluppo, in collaborazione con l’Università Liuc, di percorsi per coltivare una cultura d’impresa tra i giovani. Quindi creare opportunità di formazione per i nuovi imprenditori; supportare la nascita di startup e metterle in connessione con le imprese già radicate; stimolare percorsi di open innovation e contaminazione positiva di idee e applicazioni tra nuova imprenditoria e quelle aziende storiche che hanno fatto la fortuna dell’industria locale e che hanno bisogno di un ripensamento strategico. E ancora implementare l’intelligenza artificiale nei processi aziendali e pianificare il passaggio di testimone nelle imprese familiari."Sono queste per noi le principali traiettorie su cui bisogna investire per promuovere l’attrattività del territorio sia in termini di risorse finanziarie e nuovi investimenti, sia in termini di capitale umano e competenze".

A portare la voce di Regione Lombardia l’assessore a università, ricerca e innovazione Alessandro Fermi, che si è rivolto direttamente ai giovani imprenditori presenti. "Siete la testimonianza vivente e straordinaria di quanto ancora si possa credere in questo Paese. Oggi all’Italia, e soprattutto alla Lombardia, servono imprenditori, ma sono necessari anche mentori. E voi lo potete essere nei confronti delle nuove generazioni. Ci sono tanti ragazzi disillusi e sfiduciati: voi potete, raccontando la vostra storia, trasmettere fiducia e credibilità". In merito alle politiche regionali ha annunciato l’uscita nei prossimi giorni di un bando dedicato alle università lombarde con l’obiettivo di trattenere i giovani talenti italiani.