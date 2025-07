Scale mobili fuori servizio. La riattivazione slitta ancora. Malumori tra i pendolari

È fissata a giovedì 31 luglio la nuova data per la riattivazione delle scale mobili della stazione di Saronno. Una delle più attese è quella che collega il sottopasso alla banchina tra i binari 6 e 7, fuori servizio da novembre 2023. La novità è comparsa nelle ultime ore su un nuovo cartello che ha sostituito il precedente, che indicava come data 30 giugno. Un cambio che ha suscitato malumori tra i pendolari, al punto che qualcuno ha ironicamente modificato a penna il 2025 in 2035. "Da utente non so se mi sento più arrabbiato per la saracinesca che chiude la scala da mesi e mesi – racconta un pendolare – o da questi continui cartelli che annunciano una scadenza per la riattivazione e poi la cambiano". Una frustrazione condivisa da molti, soprattutto perché quella di Saronno è la seconda stazione della Lombardia per numero di viaggiatori.

Il sito ufficiale di Ferrovienord segnala il guasto alla scala tra i binari 6 e 7, ma non solo. Risultano non funzionanti la scala mobile per accedere al binario 1 dal sottopassaggio, fuori uso dal 12 novembre, e quella per i binari 4 e 5, ferma dal 4 dicembre. Per il primo impianto la nuova scadenza è il 31 luglio, per il secondo il 31 agosto. Se è vero che gli ascensori sono attivi, resta il fatto che per ottenere assistenza è necessario prenotarla con almeno 48 ore di anticipo. Una procedura non sempre compatibile con le esigenze di chi ha problemi di mobilità e non risolve i disagi per tutti gli altri viaggiatori, in particolare chi ha bagagli pesanti. Disservizi simili si registrano anche alla stazione di Saronno sud, dove dal 29 maggio gli ascensori risultano inutilizzabili: se ne riparla il 31 luglio.

Sara Giudici