Malpensa, sequestrati 17mila prodotti contraffatti provenienti dalla Cina: dagli abiti griffati ai caricabatterie

Varese, 11 marzo 2025 – I Finanzieri del Comando provinciale della Guardia di Finanza di Varese hanno eseguito, in collaborazione con l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Malpensa un'attività di controllo volta a contrastare il fenomeno della contraffazione internazionale. Ingente il numero di prodotti contraffatti posto sotto sequestro: oltre 17mila i “tarocchi”, 17.615 per la precisione. Il target di riferimento ha riguardato le spedizioni postali di beni originari dalla Cina provenienti da magazzini di logistica ubicati in Germania e giunti sul territorio nazionale con lo status di "merce comunitaria", attraverso trasporti su gomma presso un hub di smistamento internazionale delle spedizioni e da lì in tutta Italia.

Le tipologie

La merce, che comprendeva capi d’abbigliamento, relativi accessori di asseriti marchi di alta moda, nonché cuffie, caricabatterie per telefoni cellulari e altri prodotti elettronici di marchi noti è stata sottoposta a controllo a cura dei periti delle aziende titolari dei brand. L’esito delle procedure, finalizzate a verificare la genuinità dei prodotti ha confermato l’ipotesi investigativa di contraffazione e ha portato al sequestro di tutti i prodotti commercializzati attraverso una piattaforma de e-commerce cinese “fake” al centro dei traffici illeciti, che riceveva milioni di visite ogni giorno, e che adesso è stata resa inaccessibile.

L’ispezione

L'ispezione doganale ha ulteriormente confermato la reale origine extra-Unione europea dei prodotti controllati. Infatti la ricostruzione della filiera commerciale, prima dell'introduzione della merce sul territorio comunitario, evidenziava precedenti passaggi dalla regione amministrativa speciale di Hong Kong ed altre località nel territorio cinese e da queste ultime giungeva in Germania.