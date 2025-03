Spaccio di droga all’aeroporto di Malpensa, arrestato 53enne

Varese, 3 marzo 2025 – Nell’ambito di mirati servizi volti al contrasto del fenomeno dello spaccio di droga all’interno dell’aeroporto internazionale di Malpensa, nel tardo pomeriggio del 26 febbraio la Polizia di Stato ha arrestato un cittadino italiano di origini tunisine di 53 anni, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti tipo cocaina e hashish.

L’attività d’indagine è stata avviata dopo aver notato un’automobile in prolungata sosta nel parcheggio degli stalli riservati alle compagnie di autonoleggio del Terminal 1. Gli investigatori della Polizia di Frontiera hanno accertato che il veicolo, nello specifico un SUV di proprietà di una Società di autonoleggio lì operante, era arrivato in aeroporto già nella mattinata del 25 febbraio, usufruendo proprio del percorso riservato ai veicoli a noleggio, ed era stato locato da un uomo già noto per aver svolto attività abusiva di assistenza ai passeggeri in partenza dallo scalo aereo.

Gli agenti hanno individuato l’uomo al piano Arrivi del Terminal 1, muoversi in atteggiamento sospetto, senza una meta apparente. L’individuo è stato quindi pedinato dai poliziotti fino al suo ritorno al parcheggio, dove aveva parcheggiato l’autovettura noleggiata, ed è stato sottoposto a controllo.

L’uomo non è stato in grado di giustificare la propria presenza in aeroporto e sussistendo il forte sospetto che nascondesse sostanze stupefacenti, è stato sottoposto a perquisizione personale con estensione al veicolo ed all’abitazione privata, con il supporto dell’Unità cinofila antidroga del Gruppo Guardia di Finanza di Malpensa e di operatori della Squadra Mobile di Varese.

A seguito della perquisizione sono stati rinvenuti, occultati sotto il sedile posteriore dal lato passeggero del SUV, due involucri in cellophane contenenti 100 gr di cocaina purissima, 425 gr di hashish divisi in due panetti e 15 dosi di cocaina, costituite da involucri di plastica termosaldata, pronti per lo spaccio, per un peso complessivo di 11,445 grammi.

L’uomo è stato quindi tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, ed associato presso la Casa Circondariale di Busto Arsizio, in attesa di giudizio di convalida.