Chiostro di Voltorre, cercasi volontari

Il Comune di Gavirate cerca cittadini pronti a mettere a disposizione parte del proprio tempo libero a favore della gestione dei beni culturali locali. L’amministrazione ha pubblicato un bando per la formazione e l’inserimento di volontari nell’ambito della cultura, che si sviluppa nell’arco di cinque anni a partire da luglio 2025. Il bando non ha scadenza: sarà sempre possibile presentare la propria candidatura, a cui seguirà un colloquio conoscitivo e valutativo da parte di un’apposita commissione comunale.

L’attività dei volontari sarà volta a garantire i turni di apertura e custodia del Chiostro di Voltorre, il complesso d’epoca medievale per il quale il Comune ha recentemente siglato la nuova convenzione con la Provincia di Varese. L’accordo, valido fino al 2029, stabilisce che Villa Recalcati manterrà la titolarità e la responsabilità della gestione degli impianti, delle manutenzioni straordinarie e delle utenze, mentre il Comune di Gavirate curerà un programma di eventi.

I volontari saranno impegnati inizialmente il sabato e la domenica, con la possibilità di estendere i turni ad altri giorni della settimana in caso di sufficiente disponibilità di persone. Sempre in base alle disponibilità il progetto potrà prevedere anche turni di presenza in occasione di manifestazioni sul territorio. Prima di prendere servizio ogni volontario parteciperà a momenti formativi sulle attività da svolgere e sulla storia del chiostro.

