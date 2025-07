Origgio, lite stradale finisce nel sangue: camionista di 53 anni ferito con un cutter

Varese, 1 luglio 2025 - Un autotrasportatore di 53 anni è rimasto ferito a seguito di una lite per questioni di viabilità. Tutto è successo nel pomeriggio di oggi, martedì 1 luglio, a Origgio, in provincia di Varese. A colpire il conducente, secondo quanto ricostruito sinora, sarebbe stato un dipendente della ditta verso la quale il camionista era diretto.

Un cutter (Foto di repertorio Mascellani)

In base a quanto emerso la strada che porta alla ditta, verso la quale il camionista era diretto e dalla quale il dipendente proveniva, è particolarmente stretta. Dai primi accertamenti dei carabinieri della compagnia di Saronno (Varese), la velocità del dipendente alla guida di un'auto avrebbe scatenato il litigio.

Nel corso della discussioni è spuntato un cutter con il quale il camionista è stato ferito in modo non grave. Il 53enne è stato trasportato in ospedale in codice giallo. Al vaglio la posizione dell'aggressore.