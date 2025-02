Controlli in aeroporto: allontanati 42 clochard

Operazione della Polizia di Stato di Varese, coadiuvata dall’Arma dei Carabinieri e dalla Guardia di Finanza nell’aeroporto di Malpensa dove sono state controllate le persone senza fissa dimora. Al termine dell’attività, a cui hanno collaborato anche Sea, Croce Rossa e City Angels, notificati 42 ordini di allontanamento. Obiettivo dell’intervento: garantire il rispetto delle normative vigenti e la sicurezza nei due Terminal.

La presenza di persone senza fissa dimora è stato affrontato la scorsa settimana nell’incontro con il Prefetto di Varese. Alla riunione, convocata per il rinnovo del protocollo per la gestione di quelle presenze, scaduto a dicembre 2024, è emerso l’aumento del loro numero e quindi la necessità di adottare misure adeguate a far fronte alla situazione. L’operazione rientra, dunque, nelle azioni decise per dare attuazione al Protocollo rinnovato il 5 febbraio da Regione Lombardia, Provincia di Varese, 11 Comuni della provincia di Varese, Comune di Milano, Aler, Ats Insubria di Varese, Asst 7 Laghi e Valle Olona, Sea, Enac, Polaria Malpensa, Caritas Ambrosiana, Cri, City Angels. Le forze dell’ordine hanno quindi effettuato attività di vigilanza e controllo, procedendo all’identificazione e all’allontanamento dei soggetti privi di titolo per la permanenza all’interno dell’aeroporto.

Complessivamente sono stati notificati 42 ordini di allontanamento a persone che ostacolavano la libera accessibilità e l’uso delle infrastrutture, tra questi, due individui sono stati denunciati per porto di oggetti atti ad offendere e due soggetti sono stati sanzionati per inottemperanza all’ordine di allontanamento. Una persona, in ragione dello stato in cui versava al momento del controllo, è stata trasportata in ospedale per una valutazione psichiatrica.

Inoltre, tre soggetti sono stati denunciati per violazione del divieto di accesso alle aree urbane. Tra le persone controllate tre cittadini stranieri, risultati irregolari sul territorio nazionale, sono stati presi in carico dall’Ufficio Immigrazione della Questura di Varese, che ha adottato i provvedimenti di competenza: un cittadino peruviano ed un cittadino pakistano sono stati muniti di decreto d’espulsione con intimazione ad abbandonare il Territorio Nazionale entro 7 giorni, mentre a un cittadino tunisino è stato revocato il permesso di soggiorno ed è stato espulso con accompagnamento al Cpr di Gradisca d’Isonzo.

L’azione delle forze dell’ordine ieri è stata criticata dalla rete Sos Stazione di cui fanno parte diverse associazioni di volontari che a Busto Arsizio ogni giorno da anni si occupano di senza tetto e persone ai margini, "è un fatto gravissimo – hanno dichiarato dalla Rete – che contrasta con gli accordi del Protocollo sottoscritto in Prefettura che è importante e che prevede un percorso a tappe per trovare soluzioni per queste persone, ma con il blitz che contrasta anche con l’emergenza freddo della notte non è stato rispettato".