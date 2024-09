Atterra a Malpensa con la compagna a cui non doveva avvicinarsi, e col braccialetto elettronico alla caviglia: fermato dai carabinieri

Malpensa (Varese), 13 settembre 2024 – I carabinieri in servizio all'aeroporto di Malpensa hanno arrestato un uomo di 53 anni italiano, residente nel Milanese, per la violazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento alla ex compagna. È accaduto giovedì pomeriggio, all'interno dello scalo. L'attenzione dei militari, impegnati nell'attività di pattugliamento dell'area arrivi del Terminal 1, affollato per i massicci rientri degli ultimi vacanzieri, è stata attirata da un capannello di persone che stavano soccorrendo una donna colta da malore. Subito intervenuti, i carabinieri hanno appreso dall'uomo che accompagnava la signora, che lui e la sua partner erano appena rientrati da un viaggio all'estero e che quest'ultima era fortemente debilitata già da qualche giorno. La donna è stata quindi soccorsa dagli operatori del 118 e trasportata al posto di primo soccorso dell'aeroporto e successivamente trasferita all'ospedale di Busto Arsizio. Ai militari, tuttavia, non è passato inosservato il braccialetto elettronico che l'uomo aveva alla caviglia e che si intravedeva fra pantaloni e scarpe; alla richiesta delle motivazioni legate alla presenza del dispositivo, lui ha inizialmente cercato di tergiversare, ma alla fine è stato costretto ad ammettere che gli era stato applicato per monitorare i suoi spostamenti e impedire l'avvicinamento proprio a quella donna con cui, invece, aveva trascorso le vacanze. L'uomo è stato quindi arrestato, mentre sono in corso gli approfondimenti per comprendere i motivi che hanno indotto la donna a non portare con sé il dispositivo di sicurezza che garantisce l'attivazione dell'allarme in soggetto monitorato.