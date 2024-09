Malpensa, i narcotrafficanti non vanno in vacanza: sequestrate cocaina rosa e droga liquida nel rum

Malpensa, 7 settembre 2024 – Agosto di superlavoro per i militari del gruppo Malpensa della Guardia di finanza. In uno dei mesi più densi per lo scalo della brughiera, punto di partenza per molti turisti diretti verso destinazioni italiane o estere per le vacanze, i traffici dei narcos non si sono fermati.

Bottiglie di rum con cocaina liquida: il sequestro a Malpensa

I finanzieri hanno arrestato otto corrieri della droga, sequestrando 304 chili di stupefacenti, compresa la ricercata cocaina rosa, mix di sostanze di solito costituite principalmente da ecstasy e ketamina, a cui viene aggiunto un colorante. Oltre agli arresti sono scattate le denunce per altri cinque passeggeri.

I trucchi

Interessanti i metodi utilizzati per nascondere la droga arrivata nell'hub internazionale da Asia, Sud America e Africa.

I nascondigli usati per il traffico di stupefacenti vanno dal "classico doppio fondo" in valigia, al rischioso trasporto di ovuli nell'intestino dei corrieri, sino alla più fantasiosa cocaina liquida trasportata in bottiglie di Rum e scovata dal fiuto delle unità cinofile.

Provenienti dall'Africa sono risultati i carichi di Khat e metanfetamina. Al controllo di Gdf e funzionari dell'Agenzia delle Dogana non è sfuggito nemmeno il deposito bagagli smarriti che ha permesso di effettuare una "consegna controllata". Ovvero di seguire il carico di droga sino al suo destinatario finale.