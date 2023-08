Lutto cittadino a Marnate per i funerali di Luca Re Sartù, 24enne morto dopo il rientro dal Portogallo

Marnate, 17 agosto 2023 - L'intero paese di Marnate, in provincia di Varese, domani sarà a lutto per i funerali di Luca Re Sartù, il ragazzo di 24 anni morto lo scorso 11 agosto all'ospedale San Gerardo di Monza, dove era stato ricoverato per setticemia. Il giovane era appena rientrato dal Portogallo dove aveva partecipato alla giornata mondiale della Gioventù con il gruppo di giovani dell'oratorio San Luigi, dove era catechista.

Luca, che dopo il diploma aveva iniziato a lavorare in una azienda della zona, aveva cominciato ad avere la febbre in Portogallo, dove si era fermato con gli amici qualche giorno anche dopo l'incontro con Papa Francesco, ed era stato curato con dei medicinali. Al rientro, la febbre non accennava a passare e quindi è stato ricoverato all'ospedale di Castellanza e, quando si è aggravato, a Monza dove poi è deceduto.

A una settimana dalla sua morte, domani si terranno i funerali nella chiesa parrocchiale di Sant'Ilario e questa mattina Elisabetta Galli, sindaca del paese del Varesotto dove Luca era molto amato, ha firmato un'ordinanza con cui proclama il lutto cittadino per i funerali "considerato che l'inatteso, tragico evento ha suscitato vasta eco e profonda emozione nella cittadinanza e ha determinato una commozione profonda ed estesa in tutti coloro che hanno partecipato alla Giornata Mondiale della Gioventù, superando i confini del territorio marnatese”.