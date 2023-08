Luca Re Sartù, dall’autopsia la verità sulla morte del 24enne dopo il viaggio in Portogallo

Marnate, 15 agosto 2023 – Si è svolta nella giornata di ieri all’Ospedale San Gerardo di Monza l’autopsia sul corpo di Luca Re Sartù, il giovane residente a Marnate scomparso lo scorso venerdì al ritorno da Lisbona, dove aveva partecipato alla Giornata mondiale della Gioventù. Obiettivo dell’esame disposto dai sanitari quello di chiarire le cause della morte improvvisa, che sarebbe avvenuta per una setticemia.

Fatale un batterio che avrebbe causato una grave infezione, tanto che la febbre emersa già in Portogallo è continuata al ritorno in Italia, con le condizioni del ventiquattrenne che sono peggiorate rendendo necessario il ricovero prima in ospedale a Castellanza e poi il trasferimento a Monza, fino al tragico epilogo. Da quando si è diffusa la terribile notizia la comunità di Marnate si è stretta intorno alla famiglia, molto conosciuta in paese così come lo stesso Luca: il papà Francesco è stato anche consigliere comunale. Sono stati lunghi giorni di attesa quelli del ponte di Ferragosto per conoscere la data dell’ultimo saluto al ragazzo.

In seguito all’autopsia le esequie sono state fissate a venerdì 18 agosto alle 10, a sette giorni esatti dalla morte del giovane. Si terranno nella chiesa parrocchiale di Sant’Ilario, anticipate mezz’ora prima dal rosario. Proprio la chiesa frequentata da Re Sartù, che era anche educatore in oratorio. In attesa del funerale sono stati diversi negli ultimi giorni i momenti di ricordo e preghiera, a partire dal rosario di lunedì sera fino al pranzo solidale di Ferragosto. Iniziativa già programmata da tempo in oratorio, che è stata confermata anche con l’obiettivo di ricordare Luca. Presenti circa ottanta persone, tra cui anche il sindaco Maria Elisabetta Galli e gli amici del giovane scomparso.