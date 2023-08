Luca Re Sartù morto a 24 anni di ritorno dal Portogallo. Marnate sotto choc per la tragedia senza un perché

Marnate (Varese) – Morto improvvisamente a 24 anni, di ritorno dal Portogallo, dove aveva partecipato alla Giornata mondiale della gioventù. Una tragedia ancora tutta da spiegare quella che ha colpito Luca Re Sartù, giovane di Marnate, nel Varesotto, morto ieri pomeriggio all’ospedale San Gerardo di Monza, dove era stato trasferito dopo un primo ricovero alla Mater Domini di Castellanza.

Il ragazzo aveva cominciato a sentirsi male in Portogallo, ai primi di agosto, e la situazione si è aggravata al rientro in Italia tanto al punto da rendersi necessario il ricovero in ospedale. Qui il quadro clinico è andato peggiorando fino ad aggravarsi irrimediabilmente. Ieri, la terribile notizia: Luca non ce l’ha fatta, è mort nel suo letto d’ospedale. Una notizia che ha sconvolto i familiari, padre madre e fratello maggiore, e tutti gli amici. Luca, perito meccanico impiegato in un’azienda della vicina Gorla Minore, era molto conosciuto a Marnate, dove frequentava l’oratorio San Luigi.

Oggi è il giorno del dolore, con centinaia di messaggi di ricordo e cordoglio postati sui social network, in particolare sul gruppo Facebook ‘Sei di Marnate se...’, vera e propria bacheca virtuale del paese. Ma è anche il giorno in cui cominciare a cercare i perché di una morte ad oggi misteriosa, di cui si ignorano le cause. Per questo, con ogni probabilità, sarà disposta l’autopsia sul corpo del giovane Luca. Per cercare di dare una risposta ai familiari e a chi gli voleva bene, a tutti coloro che in questo momento piangono la sua morte senza neanche potersi aggrappare a una spiegazione.