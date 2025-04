Noir e polizieschi: è Nord in Giallo. Incursioni in cinema, teatro e musica

Tre giorni di incontri, proiezioni, teatro, giochi di ruolo ed eventi. Da giovedì 8 a sabato 10 maggio Varese ospita la quarta edizione del festival “Nord in Giallo“, che esplora la narrativa noir contemporanea. Saranno presenti autori di rilievo del panorama nazionale per raccontare le ultime tendenze di un genere sempre molto gettonato. Tra gli ospiti spicca il nome di Cochi Ponzoni e, tra le novità di quest’edizione, la collaborazione con l’Università dell’Insubria. "Il festival in questi anni è cresciuto in qualità e varietà delle proposte – ha sottolineato l’assessore alla Cultura Enzo Laforgia – mantenendo il focus sul romanzo giallo, una forma narrativa che ben riesce a raccontare le trasformazioni in atto nella nostra società delineando diversi tratti di umanità. La rassegna è arricchita poi da incursioni nel cinema, nel teatro e da iniziative pensate per un pubblico di giovani e giovanissimi".

Si inizia giovedì 8 maggio alle 20 al locale Giulietta al Lago, alla Schiranna, con una cena a tema poliziesco: ospiti le autrici Gabriella Genisi e Rosa Teruzzi. Si prosegue venerdì 9 con tre incontri con l’autore in Sala Montanari. Si parte alle 18.30 con Gino Vignali, conosciuto dal grande pubblico per il sodalizio con Michele Mozzati che ha dato vita al duo Gino e Michele: negli ultimi anni ha pubblicato diversi romanzi gialli. Alle 19 l’incontro con Emilio Martini, pseudonimo di Elena e Michela Martignoni, autrici di romanzi polizieschi. Alle 19.30 l’appuntamento con Sandrone Dazieri: il suo ultimo romanzo è stato definito strepitoso da Jeffery Deaver. Alle 21.30 in scena lo spettacolo “Una valigia di canzoni“: sul palco Cochi Ponzoni e il musicista Claudio Sanfilippo.

Sabato 10 maggio al pomeriggio laboratori per i giovani con la sezione Giallo Junior, quindi altri tre incontri con l’autore dalle 18.30 in Sala Montanari, con Luca Crovi, Enrico Pandiani e Giampaolo Simi. Alle 21.30 la proiezione del film “I giorni del commissario Ambrosio“. Nella stessa serata in biblioteca civica si svolgeranno giochi da tavolo a tema investigativo, con enigmi anche ai Giardini Estensi. In calendario un fuori festival. Programma completo su nordingiallo.it.

Lorenzo Crespi