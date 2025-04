Ruba uno scooter, vana la fuga. Bloccato da una pattuglia della Volante

Ha visto parcheggiato in piazza Beccaria, a Varese, il motorino ed è entrato in azione per rubarlo. Il colpo è però fallito, a poca distanza c’era il proprietario dello scooter che si è messo ad urlare, quindi il giovane ha cercato di scappare inseguito dall’uomo per le vie del centro storico, nel frattempo era partita la chiamata al 112 con la segnalazione di ciò che stava accadendo, sul posto è arrivata una Volante. Gli agenti hanno intercettato il giovane, un trentenne di Luino, già noto, all’interno di un cortile e lo hanno arrestato. Ieri mattina è comparso davanti al giudice del Tribunale di Varese che ha convalidato l’arresto senza nessuna misura cautelare. Il trentenne, padre di una bambina, ha precedenti e problemi di dipendenza dall’alcol, disoccupato, vive una situazione personale e familiare complicata.