Casorate Sempione, esulta il Toscanini: nessun taglio alle classi della scuola dell’infanzia

Casorate Sempione, 30 aprile 2025 – Nessuna soppressione di classi alla scuola dell’infanzia dell’istituto comprensivo Toscanini: restano cinque sezioni. La comunicazione dell’Ufficio scolastico territoriale di Varese ha ridato serenità alle famiglie, dopo giorni di mobilitazione, con striscioni appesi all’esterno della scuola e appelli: dunque accolte le richieste avanzate dal Comitato dei genitori e dalla direzione scolastica. Esultano mamme e papà. “Abbiamo vinto!”, hanno scritto in un messaggio condiviso sui social. “Il provveditorato ha ascoltato le nostre voci, ha compreso l’importanza di mantenere le nostre classi dell’infanzia così come sono. Le nostre bambine e i nostri bambini potranno continuare a crescere e imparare in un ambiente sereno e con la cura e l’attenzione che meritano”.

Questione risolta, come auspicavano le famiglie da alcune settimane, preoccupate per il rischio di soppressione di una sezione a causa del calo demografico e delle nuove regole sugli organici scolastici. Il timore dei genitori riguardava la possibile riduzione della qualità del servizio educativo, come hanno fatto rilevare nella lettera del Comitato inviata al dirigente dell’Ufficio scolastico territoriale Giuseppe Carcano, chiedendo di rivedere la decisione: “Inutile dire – avevano scritto – come la riduzione dell’organico comporti inevitabilmente sezioni più numerose e meno insegnanti, con forte ostacolo alla qualità dell’offerta formativa per i nostri bambini. Chiediamo di assicurare alla nostra scuola le risorse necessarie per portare avanti le progettualità in essere, garantire ai nostri piccoli le attenzioni educative che meritano e la continuità con le figure educative di riferimento”.

La loro voce è stata ascoltata. “Questa vittoria – sottolineano – è il frutto dell’impegno di tutti: chi ha firmato, chi ha partecipato agli incontri, chi ha condiviso l’iniziativa, è un motivo di grande gioia per la nostra scuola e per tutta la comunità”. Commenta positivamente l’amministrazione comunale, con cui nelle scorse settimane c’erano state polemiche: secondo i genitori a mancare era il sostegno del Comune. “È una bella notizia per tutti – ha detto il sindaco Dimitri Cassani – per genitori, bambini, collettività”. La comunicazione che non ci saranno tagli è arrivata per telefono alla dirigente Maria Elena Tarantino: “Una telefonata che mi ha reso felice”.