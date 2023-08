Chi era Luca Re Sartù, il ragazzo di Marnate morto dopo il viaggio in Portogallo

Marnate (Varese), 12 agosto 2023 – Una cittadino sotto choc e incredula. La scomparsa del 24enne Luca Re Sartù, appena rientrato dal Portogallo dopo aver partecipitao alla Giornata Mondiale della Gioventù a Lisbona, ha sconvolto Marnate. A esprimere il dolore della comunità è Maria Elisabetta Galli, prima cittadina del centro del basso Varesotto, non distante da Busto Arsizio: “Conoscevo benissimo Luca perché era un amico carissimo di mia figlia, e quindi ho vissuto questa tragedia in prima persona. Mi dispiace doppiamente: parlo prima a nome di mamma e poi di sindaco”.

Molto attivo all’oratorio di San Luigi, dove faceva l’animatore, il 24enne, perito meccanico e impiegato in un’azienda di Gorla Minore, era molto conosciuto a Marnate. Dopo l’evento di Lisbona si era spostato con gli amici per qualche giorno in un campeggio sull’Oceano Atlantico. Proprio qui aveva iniziato a sentirsi poco bene: visitato da personale medico del posto era stato curato con dei medicinali prima di fare rientro in Italia. Tornato a casa la febbre non è diminuita, ma c’è stato anzi un peggioramento improvviso, tanto che il giovane è stato ricoverato in ospedale a Castellanza.

Le sue condizioni si sono ulteriormente aggravate rendendo necessario il trasferimento all’ospedale San Gerardo di Monza, dove il suo cuore ha smesso di battere nel pomeriggio di venerdì. Restano da chiarire le cause del decesso. Una delle ipotesi, in base a quanto riportato dai familiari, è che abbia contratto un batterio.

Ma il sindaco invita tutti al rispetto chiedendo di astenersi da commenti.

”Fa piacere alla famiglia che la comunità sia unita e vicina, ma chiedo che si vada un po’ oltre la curiosità di voler sapere come sono andate le cose e ci si limiti ad esprimere la vicinanza”.

Nei prossimi giorni si saprà di più dopo l’autopsia, disposta dai sanitari per accertare le cause della morte che non sono ancora chiare. "Si parla di un’infezione gravissima che il corpo non è riuscito a combattere ma non si sa più di tanto”, è quanto si limita a dire il sindaco Galli.