Festival del Libro e dell’Editoria. Quaranta eventi in 21 location: "È l’anno del salto di qualità"

Torna Ba Book, il Festival del Libro e dell’Editoria organizzato dalla biblioteca comunale Roggia, con l’associazione Amici della biblioteca capitolare e la collaborazione di case editrici, librerie, associazioni e sponsor. Alla presentazione della quinta edizione, che si svolgerà dall’11 al 18 maggio, hanno preso parte i direttori artistici, gli scrittori Paolo Di Paolo e Alessandro Mari, la giornalista Anna Prandoni, firma nel settore enogastronomico, per la nuova sezione dedicata all’enogastronomia.

Un vero e proprio tributo al libro e al mondo dell’editoria in tutte le sue possibili declinazioni, con appuntamenti davvero per tutti i gusti, età ed emozioni, per soddisfare la sete di sapere anche di chi non frequenta spesso biblioteche e librerie. Un festival diffuso e poliedrico in cui non mancheranno eventi per i più piccoli (tra cui la Notte in biblioteca sabato 17) e un Reading party nel parco di Villa Ottolini Tosi (domenica 11).

I numeri: 40 gli eventi, di cui 29 incontri con gli autori (tra gli ospiti Mario Giordano, monsignor Massimo Camisasca, Alessandro Averna Chinnici, Andrea Vitali), 21 gli spazi cittadini che ospiteranno gli appuntamenti e 7 i temi del festival riconoscibili dal colore.

"È l’edizione del salto di qualità – dice l’assessore alla Cultura Manuela Maffioli –. Ci sono tutti gli ingredienti di una ricetta innovativa per un festival che parla al pubblico di lettori e al potenziale pubblico di non lettori, che vuole raccontare e rappresentare la città e da questa esserne, a propria volta, raccontato e rappresentato, che vuole essere avamposto e premessa per un ulteriore sviluppo futuro".