Coppietta strafatta di droga: lui corre nudo in strada mentre lei urla e sente voci

Rodigo (Mantova), 1 settembre 2025. Strafatti di droga, probabilmente cocaina, lui corre nudo per il paese e lei urla in maniera folle in piena notte. Tutti e due prigionieri di allucinazioni.

E’ accaduto questa mattina attorno alle 1,30 a Rodigo, in un Bed & Breakfast mantovano.

Arriva una prima chiamata al 112, seguita da un’altra dove viene raccontato all’operatore che un ragazzo era uscito dalla struttura ricettiva completamente nudo, ed era stato notato correre in strada.

Sul posto intervengono i carabinieri che trovano una ragazza, all’interno di una camera del Bed & Breakfast, in forte stato di agitazione. Contemporaneamente bloccano il ragazzo nudo, anche lui in forte stato di agitazione.

La coppia di ragazzi avrebbero consumato della sostanza stupefacente (probabilmente cocaina) e successivamente avevano avuto delle allucinazioni, sentendosi minacciati da alcune voci. Tutti e due sono stati trasportati in ospedale a Mantova per dei controlli