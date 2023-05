Lisanza, barca si rovescia nel lago Maggiore: trovati i due dispersi, il bilancio finale è di 4 morti

Sesto Calende (Varese) – È di quattro morti il bilancio finale del tragico incidente avvenuto ieri – domenica 28 maggio – nelle acque del lago Maggiore, dove una barca con a bordo 25 persone si è ribaltata a causa del maltempo all’altezza di Lisanza, località del Comune di Sesto Calende nel Basso Verbano.

Questa mattina risultavano ancora due dispersi ma i loro corpi senza vita sono stati trovati dai sommozzatori dei vigili del fuoco, che hanno lavorato per tutta la notte insieme agli altri soccorritori, nonostante nonostante le condizioni meteo avverse, tra forte vento e nuove precipitazioni. Nella tarda serata di ieri sul Verbano era arrivato anche un elicottero Aw139 con rilevatori infrarossi della guardia costiera partito da La Spezia.

I ritrovamenti sono avvenuti alle 5.42 e alle 7.38, facendo così salire a 4 il bilancio delle vittime, con i due morti trovati già ieri sera. A bordo dell’imbarcazione, sorpresa intorno alle 19.30 da un violento temporale con tromba d’aria, c’erano 25 persone. Quattordici erano riuscite a salvarsi raggiungendo a nuoto la riva, in località Piccaluga, mentre in 7 erano state salvate dai soccorritori; altre quattro erano rimaste invece in balìa delle acque.

Elicottero in volo sul lago Maggiore per cercare i dispersi

Le indagini su quanto accaduto sono affidate ai carabinieri del comando provinciale di Varese, il cui comandante, Gianluca Piasentin, si era portato ieri sul posto. La barca con a bordo 25 persone, 23 passeggeri e due membri dell’equipaggio, era una house-boat, una casa galleggiante lunga 16 metri. Il gruppo, una comitiva di turisti stranieri, era salpato nel pomeriggio da Sesto Calende per festeggiare un compleanno. Poco dopo le 19 la barca è stata sorpresa da una tempesta nelle acqua tra Arona, sulla sponda piemontese del lago, e Lisanza: una tempesta tanto violenta che è riuscita a rovesciare la pesante imbarcazione. A dare l’allarme è stato un altro natante che ha avvistato i passeggeri in acqua.