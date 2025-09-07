Legalità, Saronno investe : "Prevenzione e presidi. La sicurezza è la priorità"

La sicurezza al centro dell’agenda politica cittadina. La sindaca Ilaria Pagani ha diffuso una nota in cui ribadisce come l’amministrazione comunale consideri questo tema una priorità assoluta per garantire ai residenti non solo ordine pubblico, ma anche qualità della vita, fiducia reciproca e libertà di vivere i propri spazi senza timori. "Vogliamo essere chiari – ha sottolineato la prima cittadina – a chi pensa di poter trasformare la nostra città in un terreno di illegalità rispondiamo che a Saronno non troverà spazio. Nessuno dovrà sentirsi abbandonato, ma nessuno potrà agire nell’impunità. La nostra strategia tiene insieme prevenzione, presidio, solidarietà e rigenerazione urbana: una città sicura non lascia indietro nessuno, ma non fa sconti a chi non rispetta le regole".

Pagani ha elencato i principali interventi già programmati sul fronte del presidio del territorio: potenziamento della polizia locale con nuove unità operative entro fine anno, coordinamento con carabinieri e polizia di stato sotto la regia della prefettura, partecipazione al progetto "Stazioni Sicure" per restituire vivibilità ai nodi ferroviari e collaborazione con Ferrovie Nord per rendere la stazione più illuminata, curata e monitorata. Accanto alla presenza delle forze dell’ordine, la sindaca ha posto l’accento sul versante sociale e preventivo. In programma l’analisi dei percorsi urbani dal punto di vista delle persone più vulnerabili, iniziative condivise con i City Angels e con le associazioni attive sul disagio sociale, progetti culturali ed educativi in sinergia con scuole e realtà associative. "La vitalità dei luoghi – ha aggiunto – è la migliore forma di sicurezza". Il percorso sarà condiviso con la comunità attraverso la creazione di una commissione comunale dedicata al tema.