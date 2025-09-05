Sorpreso a rubare dà in escandescenza

Attimi concitati ieri in centro dove un uomo è stato sorpreso all’interno dell’Ovs di piazza Libertà mentre tentava di rubare un portafoglio negli spogliatoi riservati al personale. L’episodio si è verificato intorno alle 11.30. A insospettirsi sono stati alcuni dipendenti del punto vendita, che hanno notato l’uomo muoversi nelle aree non accessibili al pubblico. Una volta colto sul fatto, il personale è riuscito a bloccarlo e trattenerlo fino all’arrivo delle forze dell’ordine. Durante quei minuti l’uomo ha dato in escandescenza, iniziando a urlare e agitarsi violentemente, attirando l’attenzione dei clienti presenti all’interno del negozio. Sul posto è intervenuta una pattuglia dei carabinieri della compagnia di Saronno. I militari hanno preso in consegna l’uomo e lo hanno accompagnato in caserma per le verifiche di rito e la compilazione degli atti necessari. Non risultano persone ferite, né danni all’interno del punto vendita. Nel frattempo, all’esterno del negozio, una piccola folla di passanti e curiosi si è fermata per assistere alla scena. La presenza delle forze dell’ordine e l’agitazione dell’uomo hanno infatti destato non poca preoccupazione, interrompendo per alcuni minuti la quiete del centro. Secondo quanto riferito da alcuni testimoni, lo stesso individuo era stato notato già nelle ore precedenti nella zona tra piazza Libertà e corso Italia, dove avrebbe avuto atteggiamenti simili, creando qualche disagio tra i commercianti e i passanti.

Al termine dell’intervento, l’attività dell’Ovs è ripresa regolarmente. Le forze dell’ordine stanno ora verificando eventuali precedenti a carico dell’uomo e non si escludono ulteriori provvedimenti in base agli esiti degli accertamenti.

Sara Giudici