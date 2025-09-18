Gestione dell’ictus, il premio Angels all’ospedale di Circolo

Asst Sette Laghi si conferma centro di riferimento per la gestione dell’ictus cerebrale, offrendo trattamenti ad alta complessità volti a rimuovere o sciogliere il trombo che ostruisce un’arteria cerebrale, causando ischemia. Proprio per la qualità dell’assistenza, l’ospedale varesino è stato insignito del prestigioso Premio Angels, riconoscimento internazionale conferito alle strutture sanitarie che raggiungono standard d’eccellenza nella gestione dell’ictus in fase acuta. Un’assistenza tempestiva e altamente specializzata si traduce in risultati clinici significativi per i pazienti.

Ogni anno, sottolinea l’Asst varesina, "al pronto soccorso di Circolo vengono accolti 600 pazienti con ictus ischemico, di questi oltre 120 vengono sottoposti a trattamento endovascolare per la rimozione meccanica del trombo, mentre circa la metà riceve una terapia farmacologica trombolitica, mirata a sciogliere l’occlusione dell’arteria". L’efficacia di questi interventi dipende dalla rapidità con cui vengono effettuati perché ogni secondo è prezioso per salvare il tessuto cerebrale e ridurre il rischio di disabilità permanente. Grazie a un attento monitoraggio dei tempi di intervento e alla qualità dell’assistenza erogata, l’ospedale è stato insignito del prestigioso Premio Angels. Un risultato importante, frutto della collaborazione sinergica di tutti gli operatori coinvolti nel percorso ictus, appartenenti ai Dipartimenti di Neuroscienze e Neuroemergenze, e dell’impegno quotidiano nel garantire cure efficaci e tempestive.

"Questo premio rappresenta un riconoscimento del lavoro straordinario svolto dalla nostra équipe multidisciplinare, ma anche uno stimolo a proseguire nel percorso di miglioramento continuo – sottolinea la direzione strategica di Asst Sette Laghi –. L’obiettivo è offrire alla popolazione un’assistenza d’emergenza sempre più qualificata e in linea con i migliori standard internazionali".Ros.For.