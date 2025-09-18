Fedez e Acutis
Varese
18 set 2025
ROSELLA FORMENTI
Gestione dell’ictus, il premio Angels all’ospedale di Circolo

La consegna del premio all’équipe del Dipartimento delle Neuroemergenze diretto dal professore Luca Cabrini

Asst Sette Laghi si conferma centro di riferimento per la gestione dell’ictus cerebrale, offrendo trattamenti ad alta complessità volti a rimuovere o sciogliere il trombo che ostruisce un’arteria cerebrale, causando ischemia. Proprio per la qualità dell’assistenza, l’ospedale varesino è stato insignito del prestigioso Premio Angels, riconoscimento internazionale conferito alle strutture sanitarie che raggiungono standard d’eccellenza nella gestione dell’ictus in fase acuta. Un’assistenza tempestiva e altamente specializzata si traduce in risultati clinici significativi per i pazienti.

Ogni anno, sottolinea l’Asst varesina, "al pronto soccorso di Circolo vengono accolti 600 pazienti con ictus ischemico, di questi oltre 120 vengono sottoposti a trattamento endovascolare per la rimozione meccanica del trombo, mentre circa la metà riceve una terapia farmacologica trombolitica, mirata a sciogliere l’occlusione dell’arteria". L’efficacia di questi interventi dipende dalla rapidità con cui vengono effettuati perché ogni secondo è prezioso per salvare il tessuto cerebrale e ridurre il rischio di disabilità permanente. Grazie a un attento monitoraggio dei tempi di intervento e alla qualità dell’assistenza erogata, l’ospedale è stato insignito del prestigioso Premio Angels. Un risultato importante, frutto della collaborazione sinergica di tutti gli operatori coinvolti nel percorso ictus, appartenenti ai Dipartimenti di Neuroscienze e Neuroemergenze, e dell’impegno quotidiano nel garantire cure efficaci e tempestive.

"Questo premio rappresenta un riconoscimento del lavoro straordinario svolto dalla nostra équipe multidisciplinare, ma anche uno stimolo a proseguire nel percorso di miglioramento continuo – sottolinea la direzione strategica di Asst Sette Laghi –. L’obiettivo è offrire alla popolazione un’assistenza d’emergenza sempre più qualificata e in linea con i migliori standard internazionali".Ros.For.

