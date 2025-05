Il Comitato No Inceneritore: "Aria inquinata, più controlli"

I dati rilevati dalle centraline di monitoraggio dell’aria sono preoccupanti. A segnalarlo è Emanuele Fiore, consigliere comunale del Gruppo Misto ed esponente del Comitato No Inceneritore. " A gennaio e a febbraio per 9 giorni il Pm2,5 (particolato fine) ha superato la soglia massima, mentre non devono esserci sforamenti". L’esponente del Comitato No Inceneritore sollecita quindi l’Amministrazione comunale: "I dati peggiori sono quelli della centralina 234, in prossimità dell’inceneritore Neutalia, pertanto i controlli devono continuare in quell’area, evitando di spostare il dispositivo altrove". Anzi per Fiore nel rione di Borsano non solo non si deve spostare quel dispositivo ma occorre invece posizionare una centralina di monitoraggio nell’area a maggiore densità abitativa nel quartiere. "Ci sono le scuole nel rione, è importante che Neutalia mantenga l’impegno preso in Commissione per monitorare la salute del territorio, una centralina nella zona abitata va in questa direzione". Inoltre "bisogna rilevare anche il rumore proveniente dall’impianto, sono continue le segnalazioni dei cittadini". Rosella Formenti