Giro d’Italia a Cassano Magnago: percorso e strade chiuse. La mappa

Cassano Magnago (Varese), 18 maggio 2023 – Il Giro d’Italia arriva in Lombardia. Sono tre le tappe che passeranno dalla regione. Salta – come era accaduto l’anno scorso – l’arrivo a Milano: se nel 2022 a ospitare la tappa finale della corsa rosa era stata Verona, quest’anno la passerella conclusiva di domenica 28 maggio si snoderà su un circuito tutto romano, con partenza dal quartiere dell’Eur e passaggi da Ponte Regina Margherita e Castel Sant'Angelo.

Le tappe con transito in Lombardia sono concentrate nei prossimi giorni. La Sierre-Cassano Magnago si terrà di sabato 20 maggio; la Seregno-Bergamo sarà domenica 21 maggio (l’unica con un percorso completamente lombardo) e la Sabbio Chiese-Monte Bondone è in programma martedì 23 maggio, dopo il giorno di riposo di lunedì 22 maggio.

La partenza è a Sierre, un comune svizzero del Canton Vallese. Ma poi gli sportivi arriveranno in Lombardia e percorreranno quasi 29 chilometri tra i comuni del Varesotto. I comuni toccati dal Giro saranno Sesto Calende, Vergiate, Mornago (Crugnola), Sumirago (Quinzano), Albizzate, per un piccolissimo tratto Jerago con Orago, poi Solbiate Arno, Carnago, Rovate di Carnago, Peveranza e Bolladello di Cairate e infine l’arrivo nel centro di Cassano Magnago (via Marconi).

Gli atleti saranno preceduti dalla lunga e appariscente carovana del Giro d’Italia, la sfilata di mezzi divertenti e scenografici che apre la corsa. La carovana arriverà indicativamente a Sesto Calende alle 15.23, a Vergiate alle 15.30, ad Albizzate alle 15.43, a Carnago alle 15.48, a Peveranza alle 1.52 e a Cassano Magnago alle 15.58. I ciclisti invece, a seconda della velocità media che terrà la gara, arriveranno a Sesto Calende in un range previsto tra le 16.19 e le 16.49; a Vergiate tra le 16.26 e le 16.57; tra Sumirago e Albizzate tra 16.41 e le 17.14; a Carnago tra le 16.48 e le 17.25; a Peveranza tra le 16.52 e le 17.25 e l’arrivo a Cassano Magnago in via Marconi è previsto tra le 16.58 e le 17.32.

Ecco i provvedimenti viabilistici che saranno adottati tra il 19 e 20 maggio: previste quattro diverse zone con chiusure progressive delle strade.

- Dalle 20:30 del 19 maggio alle ore 23:30 del 20 maggio: area Fornaci Sant’Anna; via Dolomiti; via Montegrappa (tratto tra via Gran Sasso ed Area Fornaci di Sant’Anna); via Gran Sasso; via Avogadro (tratto tra via S.G.Bosco e campo sportivo); via S.G.Bosco; Via Cinque Giornate (tratto tra Piazza XXV Aprile e via Mazzini); Piazza XXV Aprile; via Roma; via Del Bò; via Buozzi; via Salvo d’Acquisto (tratto attorno campo sportivo); via Salvo d’Acquisto (tratto tra via Marco Polo e campo sportivo); via Volta (tratto tra via Mazzel e via Visconti); via Visconti

- Dalle 4:30 alle 23:30 del 20 maggio: via Carducci (tratto tra via S.Giulio e via Aldo Moro); via S.Giulio (tratto tra p.zza S.Giulio e via Aldo Moro); vicolo Dell’Angelo; via Marconi (tratto tra via Aldo Moro e rotatoria con via Vespucci); via Manzoni; via Mazzucchelli; vicolo Ronchi; via Volta (tratto tra piazzale Mazzucchelli e via Marconi); via Don Sturzo; via Sant’Anna; via Don Orione; via Mazzel (tratto tra rotatoria con via Don Orione e via Marconi); via Pasubio; via Marco Polo; via Magellano; via Salvo d’Acquisto (tratto tra via Mazzel e via Marco Polo); Via IV Novembre (tratto tra rotatoria via Moro e via Mazzini)

- Dalle 7:30 alle ore 23:30 del 20 maggio: via IV Novembre; via Andrea Costa (tratto tra via De Amicis e IV Novembre); via Alvaros Colombo; via Cattaneo; Via Cinque Giornate (tratto tra Piazza Libertà e via Mazzini);

- Dalle 13 alle 18 del 20 maggio: via De Gasperi.

Ecco la mappa pubblicata sul sito del Comune di Cassano Magnago, dove è possibile veder le strade chiuse o che subiscono modifiche alla viabilità.