Giro d’Italia a Sabbio Chiese: partenza, percorso e strade chiuse

Sabbio Chiese (Brescia), 18 maggio 2023 – E’ questione di giorni: il Giro d’Italia arriva in Lombardia. Sono tre le tappe che passeranno dalla regione. Salta – come era accaduto l’anno scorso – l’arrivo a Milano: se nel 2022 a ospitare la tappa finale della corsa rosa era stata Verona, quest’anno la passerella conclusiva di domenica 28 maggio si snoderà su un circuito tutto romano, con partenza dal quartiere dell’Eur e passaggi da Ponte Regina Margherita e Castel Sant'Angelo.

Le tappe con transito in Lombardia sono concentrate nei prossimi giorni. La Sierre-Cassano Magnago si terrà di sabato 20 maggio; la Seregno-Bergamo sarà domenica 21 maggio (l’unica con un percorso completamente lombardo) e la Sabbio Chiese-Monte Bondone è in programma martedì 23 maggio, dopo il giorno di riposo di lunedì 22 maggio.

Si parte da Sabbio Chiese, in Lombardia, per arrivare dopo 203 km ed una volta entrati in Trentino, sulle dure rampe del Monte Bondone. Primi 64 km completamente pianeggianti, costeggiando le splendide rive del Lago di Garda. Dopo Riva del Garda inizia la sequenza praticamente ininterrotta di salite che porta il dislivello totale della tappa sopra i 5000 metri: si scalano il Passo di Santa Barbara e il Passo di Bordala per entrare nella Valle dell’Adige e, superata Rovereto, in Vallarsa; seguono le scalate di Matassone e Serrada per ritornare all’Adige attraverso Folgaria; come ultima salita si affronta il Monte Bondone da Aldeno.

Un evento storico per l’intera Valle Sabbia (in 106 edizioni è la seconda volta che il Giro d’Italia parte dalla Valle Sabbia) e unico appuntamento bresciano nell’anno che vede Brescia e Bergamo capitali della cultura. La partenza è prevista di fronte al Municipio di Sabbio Chiese, con un percorso concordato con la Direzione del Giro che si snoderà nella vie centrali toccando Piazza Rocca permettendo di dare visibilità agli aspetti storici e culturali del nostro paese. Con oggi inizia il lavoro di valorizzazione dei territori di Valsabbia e Garda Bresciano attraverso il tema del Giro d’Italia.

La partenza da Sabbio Chiese della carovana pubblicitaria sarà alle 9.20, la partenza dei ciclisti alle 10.50. Considerato l’impatto molto rilevante sulla viabilità, si raccomanda di pianificare con precisione gli spostamenti.

Ecco l’orario di passaggio alla velocità media di 35 chilometri all’ora (in caso di velocità diversa gli orari cambieranno): Limone sul Garda: carovana alle 11.07, ciclisti alle 12.02; Riva del Garda: carovana alle 11.40, ciclisti alle 12.17; Torbole sul Garda: carovana alle 11.45, ciclisti alle 12.21; Nago: carovana alle 11.47, ciclisti alle 12.27; Bolognano: carovana alle 11.52, ciclisti alle 12.32; Passo Santa Barbara: carovana alle 12.14, ciclisti alle 13.08. Le strade saranno chiuse due ore e mezzo prima del passaggio dei ciclisti e riaperte 15 minuti dopo il passaggio della macchina di fine gara.

Lungo tutto il percorso di gara sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata.

Le strade chiuse a Sabbio Chiese:

Il Comune di Arco, sul sito internet, elenca le strade chiuse nelle altre località bresciane, dalle 9.45 circa alle 12.40 circa: - Limone sul Garda: Statale 45 bis

- Riva del Garda: Statale 45 bis; Via Giacomo Cis; Via Monte Oro; Rotatoria in via Monte Oro; Viale Canella; Largo Marconi; Via Baruffaldi; Viale Martiri del 28 Giugno; Viale Dante; Largo Bensheim; Viale Carducci; Viale Rovereto

- Arco: Via Gardesana, Statale 240; Rotatoria in località Linfano

- Torbole sul Garda: Via Matteotti, Statale 240; Rotatoria; Salita Torbole-Nago; Rotatoria; Strada della Maza, Statale 240 dir.

- Arco: Viale Rovereto, Provinciale 48; Viale Stazione; Via Cacciatore; Località Gazzi; Monte Velo