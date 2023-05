Giro d’Italia a Seregno: partenza, percorso e strade chiuse

Seregno (Monza), 18 maggio 2023 – E’ conto alla rovescia: il Giro d’Italia arriva in Lombardia. Sono tre le tappe che passeranno dalla regione. Salta – come era accaduto l’anno scorso – l’arrivo a Milano: se nel 2022 a ospitare la tappa finale della corsa rosa era stata Verona, quest’anno la passerella conclusiva di domenica 28 maggio si snoderà su un circuito tutto romano, con partenza dal quartiere dell’Eur e passaggi da Ponte Regina Margherita e Castel Sant'Angelo.

Le tappe con transito in Lombardia sono concentrate nei prossimi giorni. La Sierre-Cassano Magnago si terrà di sabato 20 maggio; la Seregno-Bergamo sarà domenica 21 maggio (l’unica con un percorso completamente lombardo) e la Sabbio Chiese-Monte Bondone è in programma martedì 23 maggio, dopo il giorno di riposo di lunedì 22 maggio.

La Seregno-Bergamo è una delle frazioni più attese di questa edizione, che si preannuncia tra la più impegnative. La tappa presenta 3600 metri di dislivello e di fatto è equivalente ad una tappa di alta montagna, considerando che non c’è un metro di pianura. La prima ascesa prevista è il Valico di Valcava, scollinato dopo 46 chilometri dalla partenza, seguito da Selvino (scollinato ai meno 97) e Miragolo San Salvatore (scollinato ai meno 84). Dopo un tratto più tranquillo si arriva alla salita di Valpiana (Roncola), che viene superata quando mancano 29 chilometri al traguardo. L’arrivo a Bergamo è il classico con il passaggio in Città Alta attraverso Porta Garibaldi dove le pendenze toccano anche il 12%, prima della discesa che porta in Città Bassa. Dopo l’ultimo chilometro è prevista l’ultima ampia curva a sinistra che porta verso il traguardo.

I corridori prenderanno il via alle ore 11:55 dal chilometro zero dopo il trasferimento, mentre l’arrivo a Bergamo è stato programmato tra le 16:53 e le 17:33 in base a quella che sarà la media oraria tenuta dal gruppo

Il 21 maggio, la città di Seregno ospita la partenza della 15esima tappa del Giro d’Italia 2023, che porterà i corridori fino a Bergamo.

- ZONA PERCORSO – La carovana del Giro d’Italia transiterà lungo le vie: piazza Linate – via Bandiera – via Palestro - via Stefano da Seregno - piazza Roma – corso del Popolo – piazza Concordia – via Umberto – via Colombo – via San Vitale – via Stoppani – via Parini – piazza Prealpi – via Briantina, per poi proseguire in direzione Carate Brianza.

Lungo il percorso vige il divieto assoluto di sosta con rimozione forzata dalle 0:00 alle 15 di domenica 21 maggio. Sarà inoltre vietato il transito di ogni veicolo (comprese biciclette e monopattini) dalle 8 alle 15 di domenica 21 maggio. Il divieto si applica anche ai residenti nelle strade indicate. Non sarà consentita l’entrata e l’uscita dai passi carrai.

- ZONA ROSA – Attorno alla zona del percorso è individuata una “zona rosa”, all’interno della quale, dalle 8 di domenica 21 maggio, sarà consentito solo il traffico locale ed il traffico in uscita. Agli ingressi della zona saranno presenti volontari della Protezione Civile che forniranno le opportune indicazioni alla cittadinanza.

La Zona Rosa è definita all’interno della seguente cerchia: via Briantina confine con Carate Brianza – via Carroccio – via Circonvallazione – via Cavour – corso Matteotti – via Stefano da Seregno – via Lazzaretto – via Foscolo - via Macallè – via Col di Lana – via Stadio – via Toselli – via Milano – via Mazzini – piazza XXV Aprile – via Giovanni XXIII – via Magenta – via Colombo – via Luini – via Sabatelli – via Baracca – via Sauro – via Orcelletto – via Lucca – via Gioberti - via Mercalli – via Don Orione - via Verdi – via Montevecchia – via delle Grigne – via Valassina – via Calamandrei - via Alberto da Giussano – via Corsica – via Briantina confine con Carate Brianza.

- IL CONSIGLIO – Il 21 maggio, nella mattinata e nelle prime ore del pomeriggio, è sconsigliato utilizzare l’automobile per gli spostamenti all’interno del territorio comunale. Al di là delle prescrizioni riportate qui di seguito per Zona Percorso e Zona Rosa,, anche nelle zone più esterne e non soggette a limitazione sarà certamente difficoltoso muoversi e, soprattutto, trovare parcheggio. Sarà invece possibile avvalersi dei servizi navetta gratuiti attivati per l’occasione.

Per quanti arriveranno da fuori città, si consiglia di avvalersi delle diverse aree parcheggio.

- Aree collegate da Servizio Navetta gratuito con via allo Stadio: zona Porada (via Ancona e via Giovanni Colombo) e Viale Tiziano

- Altre aree: Via Wagner; Viale Piave; Via Marengo; Via Comina; Via Edison (di fronte a via Eschilo e angolo via Milano); Via Colzani; Via Milano; Via Platone (centro sportivo di Seregnello); zona industriale via Toscanini – via Strauss; Via Reggio (zona Cimitero); Via Oliveti (parcheggio ATS); Largo Baden-Powell; zona industriale via montorfano – via bruxelles; zona industriale via lisbona – via copenaghen: Via Vico (retro Istituto Bassi – Levi).

- In via Silvio Silva, area di parcheggio riservata alle persone diversamente abili con contrassegno.