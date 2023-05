Giro d’Italia a Bergamo: percorso, strade chiuse e orari

Bergamo, 18 maggio 2023 – Ci siamo, la 106esima edizione del Giro d’Italia arriva in Lombardia. Sono tre le tappe che passeranno dalla regione. Salta – come era accaduto l’anno scorso – l’arrivo a Milano: se nel 2022 a ospitare la tappa finale della corsa rosa era stata Verona, quest’anno la passerella conclusiva di domenica 28 maggio si snoderà su un circuito tutto romano, con partenza dal quartiere dell’Eur e passaggi da Ponte Regina Margherita e Castel Sant'Angelo.

Le tappe con transito in Lombardia sono concentrate nei prossimi giorni. La Sierre-Cassano Magnago si terrà di sabato 20 maggio; la Seregno-Bergamo sarà domenica 21 maggio (l’unica con un percorso completamente lombardo) e la Sabbio Chiese-Monte Bondone è in programma martedì 23 maggio, dopo il giorno di riposo di lunedì 22 maggio.

Quindicesima tappa: 195 chilometri da Seregno a Bergamo, 3600 metri di dislivello e quattro stellette di difficoltà su cinque. La prima salita è al Valico di Valcava dal versante di Torre de’ Busi dopo 36 chilometri dal via. Da qui la discesa verso Villa d’Alme e il passaggio da Nembro per la seconda salita di giornata: il Selvino, l’ascesa iconica dei ciclisti bergamaschi. La successiva discesa verso la Val Brembana porterà i ciclisti ad avvicinarsi per la prima volta a Bergamo con il passaggio in Città Alta, e da qui il gruppo proseguirà verso la micidiale ascesa alla Roncola e a Valpiana. Infine, giù in discesa fino ad avvicinarsi alla città di Bergamo con un secondo passaggio in Colle Aperto, preludio del traguardo sul Sentierone.

I corridori partiranno alle 11:55 dal chilometro zero a Seregno dopo il trasferimento, mentre l’arrivo a Bergamo è stato programmato tra le 16:53 e le 17:33 in base a quella che sarà la media oraria tenuta dal gruppo

Il Comune di Bergamo consiglia di non muoversi in città con il mezzo privato, domenica 21 maggio, se non strettamente necessario e ha emesso un’ordinanza che istituisce diversi provvedimenti viabilistici. Eccoli:

- Dalle 7 di domenica 21 fino alle 22 di lunedì 22 maggio: in piazzale Bonatti; in via Pizzo della Presolana nel tratto compreso tra piazzale Bonatti e la via Gleno, divieto di sosta permanente con rimozione forzata, ambo i lati, per tutte le categorie dei veicoli eccetto i mezzi utilizzati per gli allestimenti delle strutture al servizio del “Quartier Tappa”.

- Dalle 19 di sabato 20 fino alle 23 di domenica 21 maggio: in largo Porta Nuova dietro propileo dell’ATB; in piazza Matteotti lungo il viale antistante Palazzo Uffici; in viale Papa Giovanni nel tratto compreso tra Porta Nuova e via Maj; in via Tiraboschi; in via Taramelli; in via Gallicioli; in via S.F. Assisi; in via Pascoli; in via Maffei; in via Tasso nel tratto compreso tra via Mario Bianco e via Contrada 3 Passi; in via Mario Bianco; in largo Belotti nel tratto compreso tra via Sabotino e via Tasso; in largo Belotti nel piazzale antistante l’Agenzia delle Entrate, divieto di sosta permanente con rimozione forzata, ambo i lati, per tutte le categorie dei veicoli eccetto i mezzi a servizio della manifestazione sportiva

- Dalle 22 di sabato 20 fino alle 23 di domenica 21 maggio: in via Camozzi nel tratto compreso tra largo Porta Nuova e via Madonna della Neve, divieto di sosta permanente con rimozione forzata, ambo i lati, per tutte le categorie dei veicoli eccetto i bus e le ammiraglie delle squadre ciclistiche

- Dalle 19 di sabato 20 fino alle 23 di domenica 21 maggio: in largo Belotti nel tratto compreso tra via Sabotino e via Tasso; in largo Belotti nel piazzale antistante l’Agenzia delle Entrate; in via Tasso nel tratto compreso tra via Mario Bianco e via Contrada 3 Passi; in via Mario Bianco; in via Tiraboschi, divieto di transito per tutte le categorie dei veicoli eccetto i mezzi a servizio della manifestazione sportiva, i veicoli delle forze dell’ordine e i mezzi di soccorso.

In largo Belotti all’intersezione con via Sabotino, obbligo di svolta a sinistra per tutte le categorie dei veicoli.

In via Ghislanzoni all’intersezione con via Tiraboschi strada a fondo chiuso.

In via Ghislanzoni istituzione del senso unico alternato a vista con entrata ed uscita su via D’Alzano.

In via D’Alzano all’intersezione con via Ghislanzoni obbligo di proseguire diritto verso via Paglia.

In via Paglia all’intersezione con largo Medaglie Oro obbligo di svolta a sinistra.

In via Zambonate all’intersezione con largo Medaglie Oro obbligo di svolta a destra per chi proviene da largo 5 Vie.

- Domenica 21 maggio dalle 5 alle 23, in viale Roma; in piazza Matteotti lungo il viale antistante Palazzo Uffici; in largo Porta Nuova; in viale Papa Giovanni nel tratto compreso tra Porta Nuova e via Maj; in via Camozzi nel tratto compreso tra largo Porta Nuova e via Madonna della Neve; in via Taramelli; in via Gallicioli; in via S.F. Assisi; in via Pascoli; in via Maffei, divieto di transito esteso a tutte le categorie di veicoli ad eccezione dei mezzi appartenenti all’organizzazione

- Domenica 21 maggio dalle 9 alle 18, comunque fino al termine della gara ciclistica, lungo il percorso, se non già istituito in precedenza, divieto di sosta con rimozione forzata, ambo i lati, per tutte le categorie dei veicoli senza eccezione alcuna: via Ruggeri da Stabello – via Maironi da ponte – via alla porta di San Lorenzo – via Boccola – largo Colle aperto – viale delle mura - area di sosta spalto San Michele – viale Vittorio Emanuele II –viale Roma – viale Papa Giovanni xxiii – via Paleocapa – via San Giorgio – via Carducci ad esclusione dei controviali – via Briantea – rotonda Locatelli

- Domenica 21 maggio dalle 11:15 alle 14:45 e comunque fino al completo passaggio degli atleti e dei mezzi di servizio al seguito, lungo il percorso della gara ciclistica: circonvallazione Fabbriciano – circonvallazione Plorzano – largo Decorati al valore civile – via Correnti direttrice di marcia verso Torre Boldone, divieto di transito per tutte le categorie dei veicoli. E strada a fondo chiuso in tutte le vie laterali che adducono alle strade interessate dal percorso di gara con contestuale istituzione del senso unico alternato a vista nei tratti ubicati a monte dello sbarramento.

- Domenica 21 maggio dalle 13 alle 16:30 e comunque fino al completo passaggio degli atleti e dei mezzi di servizio al seguito, lungo il percorso della gara ciclistica: via Paleocapa – via San Giorgio – via Carducci – via Briantea – rotonda Locatelli, divieto di transito per tutte le categorie dei veicoli. E strada a fondo chiuso in tutte le vie laterali che adducono alle strade interessate dal percorso di gara con contestuale istituzione del senso unico alternato a vista nei tratti ubicati a monte dello sbarramento

- Domenica 21 maggio, dalle 11:30 fino alle 18 e comunque fino al completo passaggio degli atleti e dei mezzi di servizio al seguito, lungo il percorso della gara ciclistica: via Ruggeri da Stabello - via Maironi da ponte – via alla Porta di San Lorenzo – via Boccola – largo Colle aperto – viale delle Mura – viale Vittorio Emanuele II –viale Roma – viale Papa Giovanni XIII (arrivo tappa), divieto di transito per tutte le categorie dei veicoli. E strada a fondo chiuso in tutte le vie laterali che adducono alle strade interessate dal percorso di gara con contestuale istituzione del senso unico alternato a vista nei tratti ubicati a monte dello sbarramento.

Come comunicato dalla Provincia di Bergamo, le strade interessate dal percorso verranno chiuse 2 ore e 30 minuti prima del passaggio previsto in base alla crono tabella, e saranno riaperte dopo il passaggio dell'automobile che indica la fine della corsa. Nell'ambito del periodo di chiusura, circa un'ora e 20 minuti prima del passaggio dei corridori professionisti, è previsto anche il passaggio del Giro-E, manifestazione ciclistica non competitiva con biciclette a pedalata assistita che percorreranno parzialmente il percorso di gara del Giro. Ecco le strade provinciali interessate dalla manifestazione: SP 14: Valle Imagna; SP 16; S.p.14 – Costa Valle Imagna; SP 22: Valsecca – Valico Cà Perucchini; SP 28: S.P. 27 – Selvino; SP 36: Nembro – Aviatico; SP 35: Bergamo – Nembro; SP 172: della Roncola; SP 177: Caprino Bergamasco – conf. lecchese Monte Marenzo; SP 179: Torre dè Busi – Valcava; SP ex SS 470 della Valle Brembana: Bergamo – Villa d’Almè.