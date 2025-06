Angera, i parrucchieri “tagliano” i rifiuti: ripuliti il lago e le sponde

Angera (Varese) – Hanno ripulito le sponde del lago Maggiore ad Angera, si sono messi all’opera una trentina di parrucchieri professionisti.

L’iniziativa è stata promossa da Davines s.p.a., gruppo italiano del settore della cosmetica professionale, da anni attento all’ambiente. I parrucchieri arrivati da Lombardia e Piemonte, lasciate spazzole e forbici in negozio, si sono muniti di guanti, pinze e sacchi per ripulire il lungolago dai rifiuti. A supportare l’iniziativa Sea Shepherd onlus che da tempo si spende per contrastare i crimini legati alla pesca illegale e a ripristinare gli ecosistemi acquatici. Ad Angera ha messo a disposizione alcuni sommozzatori per ripulire i fondali antistanti il pratone, dove il gruppo di volontari si è ritrovato prima di mettersi all’opera.

Insieme a loro anche l’associazione La Pinta e Acquaviva Sport (con il sostegno di Pellicano sport di Borgomanero che ha fornito le bombole d’ossigeno). A vigilare sulle operazioni alcuni membri della Guardia Costiera Ausiliaria, impegnati sul lago Maggiore soprattutto nella stagione estiva per sensibilizzare sulle buone pratiche da condurre al lago e per contrastare eventuali illeciti insieme alla capitaneria di porto.

La giornata di pulizia si è conclusa con oltre 150 kg di rifiuti estratti dal lago (pneumatici, una sedia, griglie di metallo) e una quindicina di sacchi di rifiuti raccolti lungo le sponde dietro al campo sportivo e sul lungolago verso la spiaggia comunale La Noce. “La Città di Angera ha dato subito disponibilità a ospitare l’iniziativa. Prevenzione e sensibilizzazione sono fondamentali. Stiamo lavorando molto con le scuole e fa piacere trovare aziende e nuove associazioni impegnate per la tutela degli ambienti acquatici”,commenta Milo Manica, assessore all’Ambiente e aggiunge: “L’impegno di queste settimane è rivolto alla sicurezza sulle spiagge e alla tutela dei luoghi a noi cari come il lungolago. Polizia locale, protezione civile e autorità di bacino sono attenti alle situazioni a rischio e lavorano per la sicurezza di cittadini e turisti”.

Quindi l’invito dell’assessore a tenere comportamenti corretti per evitare situazioni di rischio e pericoli, obiettivo vivere l’estate al lago in sicurezza.