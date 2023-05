Giro d’Italia, le tappe in Lombardia: quando, dove e percorso

Milano, 18 maggio 2023 – Il Giro d’Italia arriva in Lombardia. La carovana rosa è partita lo scorso 6 maggio dall’Abruzzo, con una breve cronometro tra Fossacesia Marina e Ortona e, dopo varie tappe, arriverà nella nostra regione sabato 20 maggio. E la lascerà martedì 23.

Sono tre le tappe che interesseranno il territorio lombardo. Di queste, due potrebbero essere decisive per la classifica finale perché si sviluppano su un percorso impegnativo con la presenza di diverse salite.

Nei quattro giorni di passaggio in Lombardia del Giro, dal 20 al 23 maggio, Palazzo Pirelli si colorerà di rosa per dimostrare la vicinanza del Consiglio regionale della Lombardia e dell’intera comunità lombarda a una corsa capace di accendere entusiasmo e passione e unire idealmente l’intero Paese.

La prima tappa lombarda è la quattordicesima, la Sierre-Cassano Magnago di sabato 20 maggio. La carovana rosa partirà da Sierre, nel cuore del Canton Vallese in Svizzera, per arrivare dopo poco meno di duecento chilometri a Cassano Magnago, Comune di 21.560 abitanti in provincia di Varese. È una tappa di trasferimento con un’unica difficoltà, il Passo del Sempione, 2.004 metri di altitudine, collocato però molto lontano dall’arrivo, al 56esimo chilometro. Il serpentone arriverà in Lombardia dopo 160 chilometri circa, entrando nel Varesotto dalla porta sul Ticino, Sesto Calende, per tagliare il traguardo a Cassano Magnago.

Il percorso della Seregno-Bergamo, quindicesima tappa del Giro, che si svolgerà domenica 21 maggio, si snoda interamente sul territorio lombardo. Un tracciato di 195 chilometri attraverso tre province: Monza e Brianza, Lecco e Bergamo. Quattro le salite inserite nel percorso di tappa: il valico di Valcava (1.336 metri di altitudine, salita di prima categoria), la cima di Selvino (946 metri), il Monte Castello a Miragolo San Salvatore (945 metri) e Roncola Alta (970 metri), a 31 chilometri dall’arrivo, in viale Roma a Bergamo, dopo una lunga discesa da Roncola Alta. Un percorso che sembra essere garanzia di spettacolo e sorprese.

La tappa partirà da Seregno, Comune brianzolo di oltre 45mila abitanti. Il traguardo della tappa è previsto in viale Vittorio Emanuele II a Bergamo, la “Città dei Mille” per via dei numerosi bergamaschi che presero parte alla spedizione guidata da Giuseppe Garibaldi. La città si trova in territorio pedemontano, dove l’alta pianura lascia spazio agli ultimi colli delle Prealpi Bergamasche.

La Sabbio Chiese-Monte Bondone, ultima frazione in Lombardia, è uno dei tapponi alpini di questa edizione del Giro d’Italia. La sedicesima frazione, in programma martedì 23 maggio, dopo un giorno di riposo, partirà da Sabbio Chiese, località della Valle Sabbia, in provincia di Brescia. Il tratto lombardo della tappa si svilupperà per i primi 50 chilometri tutti pianeggianti e interamente in territorio bresciano. Dopo aver abbandonato la Lombardia il serpentone rosa dovrà affrontare ben cinque vette: il Passo Santa Barbara (1.169 metri d’altitudine, salita di prima categoria), il Passo Bordala (1.253 metri), il Matassone (832 metri), il Serrada (1.250 metri) e l’arrivo in salita sul Monte Bondone, classica vetta del Giro, a 1.632 metri, altra cima di prima categoria.