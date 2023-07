Legnano spazzata da una tromba d’aria: alberi caduti e decine di feriti

Legnano (Milano) Centinaia di alberi caduti, persone ferite, danni ingenti. Il Legnanese è in ginocchio dopo la tromba d'aria che si è abbattuta verso le 13 nella zona fra Busto Garolfo, Legnano, San Giorgio e Canegrate. Venti fortissimi hanno fatto cadere decine e decine di alberi ad alto fusto che hanno causato interruzioni alla circolazione.

Alberto caduto a Busto Garolfo

A Busto Garolfo un cedro del Libano è caduto lungo va Cadorna all'ingresso del paese. A Legnano si segnala un grosso albero caduto in corso Italia addosso ad un automobile. Interventi della Croce rossa per due donne di 34 e 81 anni che hanno fatto ricorso a cure mediche. Circolazione bloccata anche a Canegrate con alberi caduti ovunque e sottopassi completamente allagati ed una macchina rimasta bloccata dentro il sottopassaggio. A Legnano è chiuso per allagamento il sottopasso di via San Michele del Carso e corso Italia rimane chiuso dalla rotonda di piazza Frua fino al centro città. I vigili del fuoco sono al lavoro ovunque per sistemare gli alberi caduti ma non si contano più le cantine allagate in zona.

Grosso albero caduto in strada a Legnano

Centinaia le richieste di aiuto e di intervento in zona. Decine di feriti colpiti da oggetti portati dal vento fortissimo causato dal gigantesco temporale. La protezione civile ha invitato le persone a non mettersi in auto per spostarsi. Particolari criticità anche lungo la A8 durante il temporale con gli automobilisti costretti a fermarsi