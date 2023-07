Grandine su Malpensa, paura sul volo per New York: aereo danneggiato dirottato su Fiumicino

Malpensa – Paura a bordo del volo per New York della Delta Airlines. L’aereo, un Boeing 767-300, decollato dall’aeroporto varesino alle 12.29 è stato investito dalla violenta grandinata che si abbattuta sulla zona riportando danni al cono di prua, alla turbina del motore e all’ala, in diversi punti.

Poco dopo il decollo il velivolo ha quindi cercato di invertire la rotta e tornare all’aeroporto di Malpensa, ma sullo scalo era ancora in corso la grandinata, con forti raffiche di vento, così l’Enav ha dirottato il volo su Roma Fiumicino, dov’è infine atterrato alle 13.55 senza problemi e senza che nessun passeggero riportasse conseguenze.