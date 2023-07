Maltempo in Lombardia, Trenord: ritardi e cancellazioni su tutte le linee

Il maltempo che nel primo pomeriggio si è abbattuto sulla Lombardia, particolarmente violento nell’area del Milanese e della Brianza, ha causato grossi problemi anche alla rete ferroviaria.

Il nubifragio con grandine, pioggia e tromba d’aria, tanto breve quanto intenso, ha provocato ingenti danni alle infrastrutture ferroviarie, determinando ritardi e cancellazioni praticamente su tutte le direttrici Trenord. “Il servizio ferroviario sta subendo modifiche e interruzioni a causa dei danni subiti in diverse aree della rete lombarda”, spiega l’azienda in una nota. In particolare, le stazioni di Monza e Gallarate sono chiuse, fortemente danneggiata quella di Rho. Ritardi e variazioni si registrano sui treni delle linee S7, S8, S11, sui Regionali per Sondrio e Bergamo e sulla rete Ferrovienord S1, S2, S3, S4, oltre che sui Regionali per Como Nord, Varese Nord, Novara e Erba/Asso. “Si consiglia di verificare l'andamento della circolazione e i diversi provvedimenti sulle pagine delle singole linee”, concludeTrenord.