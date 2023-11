Gallarate, picchiarono e rapinarono un 17enne: la baby gang si pente davanti al giudice

GALLARATE - Lo avevano picchiato e derubato dopo averlo circondato fuori da scuola. Era il 22 settembre dello scorso anno. Oggi i cinque teppisti hanno chiesto scusa di fronte al giudice per l’udienza preliminare presso il tribunale dei minorenni di Milano .

Un episodio questo accaduto a Gallarate col processo sospeso in attesa del percorso che i minori intraprenderanno con i servizi sociali. L’avvocato di uno dei minori, Davide Toscani, ha spiegato: "Hanno compreso il disvalore della loro condotta".

A denunciare la baby gang la madre della vittima. Ad inchiodarli le testimonianze e la dettagliata analisi delle immagini del circuito di videosorveglianza scolastico. Gli arresti nell'aprile scorso con l'accusa di rapina e lesioni aggravate in concorso commessi ai danni di un giovane, minorenne all’epoca dei fatti, fuori dalla sede di piazza Giovine Italia dell’istituto Ponti.

Alla vittima, 17 anni, fu sottratto il portafogli con la violenza per essere poi picchiato e finire al pronto soccorso con 20 giorni di prognosi. Alcuni degli imputati sono stati condotti all’istituto penitenziale minorile di Roma. Alcuni avevano precedenti specifici: uno in particolare dovrà tornare in tribunale per una rapina commessa a Busto Arsizio nel novembre 2022 ai danni di un giovane al quale venne sottratto con violenza il portafogli. Fino a quel momento non erano mai denunciati dalle vittime per paura di ritorsioni.