A teatro per la pace. E dopo la pièce la cerimonia del te

Oggi alle 17 al Castello il terzo appuntamento del ciclo “La cultura della pace in un mondo di guerre". La Compagnia “Villaggio teatrale“ interpreta “TE nel deserto O guerra o pace o...“ lavoro firmato da Emanuela Bessega, architetto con esperienze di progettazione partecipata, ed Elis Ferracini, attivo in ambito teatrale fin da bambino col padre Rimes, burattinaio. Obiettivo: sostenere i progetti per l’infanzia di Ashtar Theatre di Ramallah, impegnata nell’aiuto ai ragazzi traumatizzati dal conflitto. "“TE nel deserto ruota attorno a un’installazione, una performance di danza e dei monologhi – spiega Bessega – Due monologhi riguardano la situazione palestinese". Al termine la cerimonia del te a cura della Comunità palestinese lombarda. Ingresso libero.