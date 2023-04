Gallarate, picchiano e rapinano un 17enne dopo la scuola: arrestati 4 minorenni

Gallarate (Varese) – Bullismo, ma soprattutto rapine, ai danni di un coetaneo. La Polizia di Stato di Gallarate ha dato esecuzione alla ordinanza della misura della custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale per i Minorenni di Milano nei confronti di 4 giovani residenti nella provincia di Varese tutti accusati di aver commesso, in concorso ed a vario titolo, reati di rapina e lesioni aggravati, ai danni di un coetaneo, uno studente di 17 anni aggredito all'uscita da scuola.

Nei loro confronti, inoltre, il Questore, accertata la gravità e la violenza dei fatti, gli specifici precedenti di polizia e l'inclinazione a delinquere, ha emesso la misura di prevenzione del Daspo "fuori contesto" che inibirà agli stessi per un anno, la partecipazione a qualsiasi manifestazione sportiva onde evitare che possano reiterare analoghe condotte.