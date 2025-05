Cittadini come gli scienziati cercano e catalogano le farfalle

“Diventa scienziato per un giorno". È l’appello ai cittadini per sabato prossimo alle 10 per cercare e identificare le farfalle della Palude Bruschera. Per il secondo anno, Angera aderisce al progetto BioBlitz Lombardia con il parco regionale Campo dei Fiori. L’evento è occasione per divulgare i metodi di ricerca delle specie animali e vegetali “sul campo”, avvicinando i cittadini alle scienze naturali. Armati di retino, i partecipanti andranno alla ricerca delle farfalle e le identificheranno grazie alla collaborazione di Selena Campagnolo e Stefano Aguzzi, zoologi professionisti.

Lo scopo didattico è quindi importante ma – come specifica Milo Manica, vicesindaco e assessore all’Ambiente e al Lago di Angera – "la volontà è anche quella di raccogliere dati preziosi per aumentare le conoscenze del territorio". La Palude Bruschera infatti rientra nella rete ecologica Natura 2000 con la Zona di Protezione Speciale “Canneti del Lago Maggiore”, dove si stanno svolgendo monitoraggi faunistici e floristico-vegetazionali grazie al progetto “Canneti in rete” promosso con altri sei Comuni della sponda lombarda e alla Provincia di Varese. I dati serviranno a programmare interventi gestionali e di conservazione della natura. A questi dati si aggiungeranno quindi quelli raccolti dai cittadini-scienziati. Continua Manica: "Si possono fare interventi di gestione solo se si conoscono a fondo lo stato dei luoghi e le problematiche che vivono le specie e gli ecosistemi. Coinvolgiamo i cittadini perché contribuiscano ad approfondire la conoscenza del territorio cimentandosi in una divertente azione di ricerca scientifica". L’appello è lanciato, si attendono le adesioni. Per iscriversi: biancadalmolin@gmail.com.

R.V.