Mirella Cerini, il funerale della sindaca di Castellanza trasmesso al Teatro di via Dante. Giovedì 2 maggio lutto cittadino

Castellanza (Varese), 30 aprile 2024 – É attesa una grande partecipazione ai funerali di Mirella Cerini, sindaco di Castellanza, stroncata da un malore improvviso, il 25 aprile scorso, dopo la cerimonia per la Festa della Liberazione, durante la quale aveva tenuto il discorso ufficiale. Le esequie, celebrate da monsignor Luca Raimondi, si svolgeranno giovedì 2 maggio alle 11 nella chiesa di San Giulio, ma per consentire a un numero maggiore di persone possibile di dare l’ultimo saluto al sindaco si potrà seguire il rito funebre trasmesso al Teatro di via Dante.

Giovedì sarà lutto cittadino e gli uffici comunali resteranno chiusi al pubblico dalle ore 9 alle ore 12.30. Domani,mercoledì 1 maggio, la messa delle 8.30 in San Giulio, celebrata in suffragio di tutti i defunti del mese di aprile, ricorderà anche il sindaco. La messa sarà presieduta da don Walter Magni, già parroco a Castellanza e ora Vicario episcopale dell’arcivescovo per la vita consacrata.

Sempre domani, 1 maggio, dalle 9 e fino alle 18 sarà aperta la camera ardente nella sala delle Colonne del municipio, alle 20.45 nel cortile comunale ci sarà la recita del Rosario, in caso di pioggia nella parrocchiale di San Giulio. Desiderio della famiglia Cerini e dell’amministrazione comunale è di non portare fiori ma fare donazioni alle associazioni di volontariato, cuore pulsante della città che Mirella Cerini sindaco ha tanto amato e servito in fascia tricolore fino all’ultimo.