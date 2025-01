Fondazione comunitaria di Varese: dalla cultura al sociale, un anno di progetti e risorse

Varese, 21 gennaio 2025 – Tempo di bilanci per Fondazione Comunitaria del Varesotto, il principale ente filantropico del territorio. Nel 2024 sono stati deliberati stanziamenti per 1 milione e 400mila euro da risorse provenienti da Fondazione Cariplo per un totale di 179 progetti sostenuti, mentre per quanto riguarda i fondi raccolti il risultato si attesta attorno ai 700mila euro (tra raccolte a progetto, raccolte a patrimonio e raccolte su fondi), con un numero di donazioni pari a oltre 1400. Dati che confermano il trend di crescita nella raccolta fondi registrato negli ultimi cinque anni. Sono 5 i nuovi fondi solidali nati negli ultimi 12 mesi, con la novità della creazione del primo fondo legato a una Comunità energetica rinnovabile.

Progressi

Nell’ultimo anno sono stati emessi tre bandi generici (Arte e cultura, Interventi sociali e Oratori estivi) che hanno dato gambe a progetti di realtà attive sul territorio per la promozione di eventi culturali, per iniziative sociali a sostegno delle fragilità e per la realizzazione degli oratori estivi. Accanto a questi bandi altri strumenti erogativi specifici hanno riguardato la promozione locale (“Meraviglie del territorio” con 4 progetti sostenuti per 80mila euro totali), il capacity building delle realtà culturali (“Cultura Motore di Sviluppo” con 12 progetti sostenuti per 120mila euro di cui la metà stanziati da Camera di Commercio), la creazione di fondi solidali di comunità (“Tre sfide per tre comunità” con 3 progetti sostenuti con un budget di 60mila euro). Al mese della filantropia hanno preso parte oltre 30 realtà realizzando una raccolta totale pari ad oltre 80mila euro, risorse poi raddoppiate.