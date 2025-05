Tributo alla scrittura. Si legge in silenzio

Al via domani BA Book, il Festival del libro e dell’editoria organizzato dal Comune con gli Amici della Biblioteca Capitolare e il patrocinio di Provincia e Regione. Il Festival rappresenta un tributo al libro e all’editoria in tutte le declinazioni con 40 eventi fino al 18 maggio per tutti i gusti, le età e le emozioni.

Domani tra le proposte il “Silent reading party“ al parco di Villa Ottolini Tosi, dalle 14, per leggere in silenzio con altri lettori. Tutte le altre iniziative sul sito del Comune.