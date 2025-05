Promozione della salute pubblica. Parte oggi da Arsago Seprio la campagna che toccherà 32 paesi

Un solo obiettivo: la salute. In collaborazione con le Amministrazioni comunali e il coordinamento della Direzione sociosanitaria dell’Asst Valle Olona, partono una serie di servizi dedicati alla promozione della salute pubblica quanto più possibile personalizzati sui bisogni rilevati nei singoli ambiti per raggiungere capillarmente la popolazione e far conoscere le Case di comunità. Il via oggi ad Arsago Seprio, poi il progetto sarà esteso agli altri 31 comuni.

Il titolo dell’iniziativa è “32 comuni, un solo obiettivo: Valle Olona per la tua salute“. Spiegano dall’Asst Valle Olona: "Questo nuovo approccio si basa sulla centralità dell’individuo nel processo di presa in carico assistenziale, portando le cure e la prevenzione presso il paziente anziché viceversa, grazie all’intervento di team mobili sanitari". Sottolinea il direttore sociosanitario dell’Asst Valle Olona, dottor John Tremamondo: "Obiettivo della prevenzione è migliorare la qualità di vita della popolazione aumentando gli anni in salute, riducendo la mortalità prevenibile e l’istituzionalizzazione. Il Piano regionale di prevenzione ed il Piano pandemico sono gli atti programmatici di riferimento". Studi scientifici hanno dimostrato l’importanza della prevenzione e della promozione della salute per ridurre l’incidenza delle malattie e la mortalità nonché di conseguenza i costi per il Servizio Sanitario Nazionale e per la società, ma anche per favorire il mantenimento del benessere e della qualità della vita.

Oggi ad Arsago Seprio dalle 9,30 al Centro culturale Concordia attività rivolte agli adulti: laboratori sull’attività fisica, rilevazione dei parametri, indagine sui fattori di rischio per patologia, offerta di vaccinazioni per i pazienti fragili, orientamento sui servizi della Casa di comunità. Dalle 13.30 alle 15.30 saranno coinvolti i bambini.

R.F.