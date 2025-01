Lotta alle occupazioni abusive ad Abbiategrasso: sgomberata una casa popolare, “faremo a controlli a tappeto in tutta la città”

Abbiategrasso (Milano), 21 gennaio 2025 – Nella lotta alle occupazioni abusive è determinante la collaborazione degli inquilini, di chi abita nei quartieri delle case popolari. E proprio dopo una di queste segnalazioni è stata verificata dagli agenti della Polizia locale (intervenuti sul posto col supporto dei carabinieri e degli ispettori di Aler) l’effettiva esistenza di una occupazione abusiva al primo piano di una palazzina al civico 6 di via Boccherini. Al quartiere Folletta. L’alloggio è stato trovato in condizioni igienico-sanitarie pessime, con segni evidenti della presenza di più persone (ma nel momento del sopralluogo non c’era nessuno) che facevano uso di questo appartamento. Dopo le opportune verifiche Aler ha provveduto a murare gli accessi, in modo da vietare l’ingresso agli abusivi.

Contromisure

Per evitare che in futuro si ripetano atti del genere Aler dovrà procedere all’assegnazione dell’alloggio ad un inquilino regolare. “L’intervento rientra nel più ampio programma di recupero degli alloggi popolari da parte di Aler con il supporto della Polizia locale – afferma l’assessore Chiara Bonomi –. Oltre a questo alloggio nei giorni precedenti era stato liberato un altro immobile occupato abusivamente nel quartiere popolare di via Fusè”.

Il sindaco: “Sforzi supplementari”

“È necessario uno sforzo supplementare in collaborazione con gli enti preposti per accelerare il recupero degli alloggi occupati e la loro assegnazione, a vantaggio di tutte quelle famiglie che attendono una casa – afferma il sindaco Cesare Nai –. Anche questo è rispetto della legalità e va a vantaggio dei cittadini onesti in attesa di una soluzione abitativa dignitosa”. Nel 2024 in città sono stati effettuati 17 sgomberi di appartamenti Aler. Nel corso di queste operazioni erano state rinvenute anche bici rubate, sostanze stupefacenti e denaro contante provento di spaccio. Una trentina le persone denunciate per occupazione abusiva.